Shrnutí po veletrhu: Kompletní řetězec ZTT pro solární energii, skladování a výrobu vodíku zazářil na veletrhu Intersolar Europe 2026

Společnost ZTT se i nadále věnuje poskytování stabilních řešení v oblasti nových energií, která jsou k dispozici nepřetržitě a slouží k vyrovnávání špiček, regulaci frekvence a záložnímu napájení mimo síť na globálních trzích. Díky svým schopnostem pokrývajícím celý průmyslový řetězec, solidní historii mezinárodních projektů a rozšiřující se partnerské síti, která se díky veletrhu Intersolar ještě zvětšila, má společnost ZTT vynikající předpoklady pro podporu energetické transformace v Evropě i mimo ni. Společnost rovněž znovu potvrdila svůj zájem o spolupráci v oblasti místní výroby a sdílení technologií, která je v souladu s aktuální politikou EU zaměřenou na snižování emisí uhlíku.
Moc děkujeme všem návštěvníkům a partnerům, kteří navštívili náš stánek. Společně směřujeme k čistší a odolnější energetické budoucnosti. Těšíme se na úzkou spolupráci s našimi partnery a na to, jak během následujících měsíců vzniknou z diskuzí konkrétní projekty.
Společnost ZTT byla založená v roce 1992. Zpočátku se profilovala jako průkopník v oblasti optických komunikací a položila tak pevné technologické základy pro globální infrastrukturu konektivity. V roce 2002 skupina rozšířila své působení do odvětví inteligentních rozvodných sítí a v roce 2011 strategicky diverzifikovala své aktivity směrem k řešením v oblasti obnovitelných zdrojů energie, čímž se vyvinula v komplexního dodavatele systémů pro energetiku, přenos elektřiny a digitální infrastrukturu.
Video - https://mma.prnewswire.com/media/3003632/20260627__Intersolar.mp4
KONTAKT: Lynn Li, lynn.li@zttgroup.com, 86-15370463833