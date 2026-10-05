SIBIONICS a PharmaSens zkoumají na konferenci EASD 2026 nové obzory v oblasti automatizovaného podávání inzulínu

Tato vize byla dále rozebírána na odborném sympoziu společnosti SiBionics s názvem „Od senzorů k integrované péči: nové technologie utvářející budoucnost léčby diabetu". Sympozium moderovali profesor Mark Evans z Univerzity v Cambridge a Cambridge University Hospitals ve Velké Británii a dr. Guido Freckmann z Institutu pro diabetologické technologie GmbH (IfDT) v Německu.
Profesorka Karolina Kędzierská-Kapuzová hovořila o CGM a individualizované péči u diabetu typu 3c. Profesor Wei Qiang představil výsledky týkající se přesnosti CGM a budoucí koncepty multimodálního snímání. Profesor Andrej Janež se zabýval kontinuálním monitorováním ketonů v éře GLP-1. Profesor Ahmad Haidar představil výzkum v oblasti monitorování ketonů a první výsledky studie proveditelnosti SMART02 zaměřené na integrované snímání glukózy a podávání inzulínu.
Studie SMART02 hodnotila raný prototyp zařízení niia signature, experimentálního přístroje vyvíjeného společností PharmaSens a SiBionics od června 2025, kdy tyto dva podniky oznámily svou spolupráci. Zařízení niia signature spojí kontinuální monitorování glukózy (CGM), podávání inzulínu a algoritmus automatické regulace glukózy (AGC) do jedné nositelné náplasti. Jeho cílem je snížit zátěž spojenou se správou samostatných zařízení pro automatické podávání inzulínu (AID).
Studie se zabývala ústředním problémem začlenění: zachováním přesnosti měření glukózy při podávání inzulínu v blízkosti senzoru. Dočasné rušení po podání bolusu (jednorázového podání) bylo celkově vzácné a vyskytovalo se hlavně u dávek 10 jednotek a více, kde pravděpodobnost činila 20 až 25 %. V průměru se signál senzoru plně obnovil přibližně 20 minut po podání bolusu. Ve druhé části studie byl prototyp testován také společně s algoritmem AGC vyvinutým profesorem Ahmadem Haidarem. Náplasťová pumpa PharmaSens niia, senzor SiBionics a algoritmus AGC fungovaly po celou dobu studie konzistentně. Tyto výsledky, které byly představeny také na stánku společnosti SiBionics, představují raný milník ve vývoji.
Výstava a sympozium společně propojily klinické potřeby s nově vznikajícími technologiemi. Prostřednictvím zařízení niia signature společnosti PharmaSens a SiBionics zkoumají, jak by začlenění mohlo usnadnit nošení a používání budoucích systémů AID. K potvrzení jeho výkonu a klinického potenciálu je zapotřebí dalšího výzkumu.
Niia signature je zařízení ve fázi výzkumu. Není schváleno ani povoleno na žádném trhu a není k dispozici k prodeji.
O SIBIONICS
SiBionics, založená v roce 2015 se sídlem v Šen-čenu, je společnost zabývající se lékařskou technologií, specializující se na CGM a multiparametrická zdravotní řešení, s téměř 700 odborníky na celém světě. Kombinací pokročilé senzorové technologie s algoritmy založenými na umělé inteligenci vyvíjí společnost dostupná a spolehlivá řešení pro léčbu chronických onemocnění. Její multidisciplinární tým pro výzkum a vývoj disponuje odbornými znalostmi v oblastech biosenzorů, návrhu čipů, materiálových věd a umělé inteligence, čímž podporuje inovace od výzkumu až po komercializaci. Díky systémům CGM a technologiím nepřetržitého monitorování, které jsou zcela vyvíjeny interně, poskytuje společnost SiBionics data v reálném čase a komplexní přehledy, které podporují každodenní léčbu a umožňují přijímat lépe informovaná rozhodnutí ohledně zdraví. Více informací najdete na www.sibionicscgm.com.
O PharmaSens
Soukromá švýcarská společnost PharmaSens AG se věnuje zjednodušování léčby diabetu a rozšiřování dostupnosti terapie inzulinovou pumpou. Tým PharmaSens má bohaté zkušenosti v oblasti péče o diabetiky a vývoje zdravotnických technologií a podílel se na vývoji několika generací inzulinových pump. Během několika let výzkumu a vývoje si společnost PharmaSens vybudovala patentované mezinárodní portfolio jedinečných a inovativních produktů. Další informace naleznete na stránkách PharmaSens.com.
Kontakty pro média
SIBIONICS: ravian.luo@sibionics.com
PharmaSens: info@pharmasens.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59453.