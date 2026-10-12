Signal Festival rozzáří Dejvice. U PPF Gate představí dílo Jana Kalába

Signal Festival 2026 se uskuteční od 15. do 18. října, tématem je Dream On! Sny a vize. Nabídne celkem 21 instalací, z toho osm v placené zóně Signal INSIDE. Letos poprvé zavede návštěvníky také do Dejvic, kde propojí současné vizuální umění, světlo, technologie, architekturu a veřejný prostor Prahy 6. Nová trasa obsáhne mimo jiné Kampus Dejvice, starou čistírnu odpadních vod v Bubenči, prostor kolem Vltavy a také okolí sídla skupiny PPF.
Právě vedle budovy PPF Gate bude umístěna Kalábova monumentální socha Black Mechanical Planet. Objekt navazuje na autorovu dlouhodobou inspiraci kosmologií a geometrickou abstrakcí. Ve spojení se světelným designem Jana Hladila se dílo stane výrazným bodem nové dejvické trasy a zároveň vstoupí do každodenního veřejného prostoru čtvrti.
„Skupina PPF dnes působí na celém světě, ale nikdy nezapomíná na své kořeny. Dlouhodobě sídlíme v Praze 6, a tak pro nás má letošní ročník Signal Festivalu zvláštní význam. Těší nás, že jednou ze zastávek premiérové dejvické trasy bude výrazné umělecké dílo ve veřejném prostoru vedle naší budovy PPF Gate. Nadace PPF podporuje festival už několik let a sdílí s ním mimo jiné záměr uvádět české umělce na mezinárodní scénu a zároveň přinášet současné světové vizuální umění do veřejného prostoru v České republice,“ říká Jana Tomas Sedláčková, členka správní rady Nadace PPF.
Propojení Signal Festivalu, Dejvic a PPF je další ukázkou toho, jak skupiny PPF přináší hodnotu do prostředí, ve kterém působí. Letos se tato ambice propíše přímo do veřejného prostoru Prahy 6: festival poprvé otevírá dejvickou trasu a u PPF Gate vzniká nové místo setkání současného umění, světla a městského života.
„Na Signal Festival se po několika letech vracím upřímně rád. V roce 2023 jsem zde představil dílo Irideus Bulla a nyní přicházím se zcela novou prací Black Mechanical Planet. Ta navazuje na můj dlouhodobý zájem o kruhy, koule a jejich vzájemné průniky, který jsem původně rozvíjel v malbě a postupně ho přenesl do prostoru. Baví mě představa, že z jednoduchých geometrických tvarů může vzniknout něco, co působí téměř jako živý, mechanický organismus. S KodlContemporary tuto práci rozvíjíme společně a jsem rád, že ji tentokrát můžeme představit v podobě monumentální realizace, která vstoupí do veřejného prostoru a potká se s lidmi, městem a jeho každodenním rytmem. Právě v Dejvicích, kde jsem také vyrůstal,“ říká Jan Kaláb.
Jan Kaláb patří k výrazným českým vizuálním umělcům s mezinárodním přesahem. Začínal jako jeden ze zakladatelů české graffiti scény, později přesunul svou tvorbu z ulice do ateliéru a galerijního prostředí. Dnes je známý především abstraktními kompozicemi, prací s výraznou barevností a organickými tvary, které rozvíjí v malbě, instalacích i prostorových objektech.
„S Honzou Kalábem spolupracujeme mnoho let, od samotného založení KodlContemporary. Dlouhodobě tak můžeme sledovat jeho kontinuální umělecký vývoj, kdy jeho tvorba vyšla ze street artu, následně se přenesla do galerijního prostředí a dnes přirozeně směřuje k prostorovým 3D objektům. V tomto smyslu vnímám jeho účast na Signal Festivalu jako velmi logický moment, díky kterému se jeho práce vrací do veřejného prostoru, odkud původně vzešla, ale s jeho současným autorským výrazem,“ říká Jakub Kodl za KodlContemporary.
Festivalovou atmosféru v okolí PPF Gate umocní Café Sofa, které během vybraných festivalových dnů prodlouží otevírací dobu. Ve čtvrtek a pátek bude otevřeno do 22.00, v sobotu a v neděli od 18.00 do 22.00. Pro návštěvníky kavárna připraví speciální festivalové menu: limitovanou edici japonského mochi jen pro Signal Festival a japonský megasandwich. Před budovou PPF Gate bude také foodtruck, který nabídne Korean slider a melonpan.
Signal Festival je festival digitální a kreativní kultury, který propojuje současné vizuální umění, městský prostor a moderní technologie. Čtrnáctý ročník se uskuteční od 15. do 18. října 2026. Více informací je k dispozici na signalfestival.com.
Zdroj: Nadace PPF
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59579.