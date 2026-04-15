Silesia Defence Systems představila vládě výrobní kapacity a technologie

Frýdek-Místek / Sviadnov 15. dubna 2026 (PROTEXT) - Kapacity, technologie i unikátní výrobky. Silesia Defence Systems představila své výrobní možnosti zástupcům vlády

Společnost Silesia Defence Systems a.s. (SDS) přivítala v rámci svých provozů poslance Pavla Růžičku (ANO) a prezidenta Národní stálé konference o bezpečnosti (NSKB) Martina Lanka. Návštěva zahrnovala prohlídku provozů SDS, Strojíren Sviadnov a VP Bastro, které tvoří klíčovou výrobní základnu nového hráče na českém obranném trhu.

Silesia Defence Systems a.s. vstupuje v roce 2026 do sektoru obranného průmyslu s mottem „30 let zkušeností. Prověřeno extrémními nároky“. Společnost staví na dlouholeté praxi v náročné výrobě kolejových vozidel, podvozkových celků, nosných konstrukcí, mostů a důlních strojů. Zaměřuje se na zakázkovou výrobu mechanických a svařovaných celků pro obranný a bezpečnostní sektor – od nosných a pancéřovaných konstrukcí přes přepravní a technologické kontejnery až po těžké svařované sestavy o hmotnosti 35–50 tun. SDS disponuje moderními výrobními stroji a více než 35.000 m2 výrobních a logistických ploch v České republice a na Slovensku.

Ředitel SDS Radovan Sládok při setkání zdůraznil hlavní konkurenční výhodu: „Na rozdíl od mnoha firem, které opakovaně vyrábějí stejné nebo podobné produkty, Strojírny Sviadnov a VP Bastro desítky let realizují zakázky podle vysoce specifického zadání zákazníka. Jejich portfolio sahá od automotive a kolejových vozidel přes kontejnery a infrastrukturu až po speciální díly pro obranný průmysl. Tato extrémní flexibilita, kombinovaná s moderním vybavením a rozsáhlými prostory, je pro obranný sektor klíčová.“

SDS i partnerské společnosti kladou důraz na stabilní zaměstnanost místních lidí namísto agenturních pracovníků. Tím zajišťují dlouhodobou kompetenci, spolehlivost procesů a perspektivu pro region. VP BASTRO s.r.o. v současnosti zaměstnává přibližně 80 lidí a v plném provozu je schopna pojmout 250–300 zaměstnanců, což má potenciál výrazně přispět k regionální zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. Během diskuse zazněly i aktuální výzvy českého strojírenského průmyslu. Mezi hlavní problémy patří nestabilní dodávky železa – v České republice již prakticky neexistují hutě a válcovny, materiál se proto odebírá odkudkoli, kde je na trhu dostupný, často ze vzdálených zemí jako Slovinsko. Druhým výrazným tématem je nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Chybí zejména střední školy zaměřené na strojírenství a z malého počtu absolventů zůstává v sektoru jen zlomek.

Poslanec Růžička během návštěvy ocenil praktické dopady tlaku státu na změnu přístupu bank k obrannému průmyslu, které vedení firem zdůraznilo: „Jsem velmi rád, že průmysl již pozitivně vnímá změny, ke kterým došlo, a že se tyto změny promítají do praxe v rychlém tempu, protože zásadní podíl domácího průmyslu na armádních zakázkách jsou prioritou naší vlády. Ocenil jsem kapacitu, kterou může obranný průmysl využít, a také perspektivy v oblasti regionální zaměstnanosti. Problémy s financováním obranné výroby řešily i výbory pro obranu a bezpečnost. Banky byly v minulosti financování nákupu a prodeje zbraní z řady důvodů nevstřícné a uplatňovaly až diskriminační praktiky. Iniciativa premiéra Andreje Babiše, který si pozval zástupce bank na jednání, spolu s dlouhodobou aktivitou ministra Karla Havlíčka přinesla výrazný posun. Díky tomuto tlaku státu se banky financování obranného průmyslu více otevřely.“

Prezident NSKB Martin Lank vyzdvihl strategický význam takových návštěv: „Návštěva ukazuje, jak důležité je podporovat domácí obranný průmysl v jeho diverzifikaci a zapojování nových kapacit. NSKB dlouhodobě prosazuje maximální soběstačnost ve strategických výrobách, férovou soutěž a zapojení českých firem do projektů ministerstva obrany. Vidíme zde konkrétní příklad, jak regionální firmy s dlouholetou tradicí a flexibilními schopnostmi mohou posílit národní bezpečnost, vytvářet kvalitní pracovní místa v regionech a přispívat k celkové strategické suverenitě České republiky. Transparentní spolupráce státu, průmyslu a expertů je klíčem k připravenosti na současné i budoucí bezpečnostní hrozby.“

Návštěva poslance Růžičky a prezidenta Lanka potvrdila, že nové kapacity SDS společně se zkušenostmi Strojíren Sviadnov a VP Bastro představují významnou posilu pro český obranný průmysl.

Strojírny Sviadnov jsou stabilní, dynamicky se rozvíjející společnost specializující se na zakázkovou strojírenskou výrobu s těžištěm v železniční technice – výroba a opravy vagónů, lokomotiv, speciálních kolejových vozidel, podvozků a dílů. Kromě toho vyrábí těžké strojní součásti do 35 tun, ocelové konstrukce, technologické svary a širokou škálu kontejnerů (od odpadových přes námořní až po velkoobjemové). Certifikace podle norem ČD, DB a evropských standardů (ISO 9001, 14001, 45001, EN 15085, EN 1090) dokládají vysokou kvalitu jejích produktů.

VP Bastro (Báňské strojírny) přináší desítky let zkušeností s náročnou zakázkovou výrobou, včetně svařovaných konstrukcí do 25 tun s následným zpracováním a povrchovou úpravou. Společnost tradičně působila v těžkém průmyslu a těžebním sektoru, a rozšiřuje kapacity i směrem k obranným aplikacím. V současnosti zaměstnává zhruba 80 lidí a v plném provozu dokáže zajistit práci pro 250–300 zaměstnanců, a významně přispívá k zaměstnanosti v regionu.

Silesia Defence Systems a.s. / www.silesiadefence.eu.

Zdroj: Silesia Defence Systems

