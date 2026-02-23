Silesia Defence Systems vstupuje na trh obranného průmyslu. Staví na 30 letech zkušeností

Společnost Silesia Defence Systems se opírá o tři dekády zkušeností v oblasti výroby kolejových vozidel, podvozkových celků, nosných konstrukcí, mostů a důlních strojů, tedy segmentů s mimořádnými nároky na spolehlivost a bezpečnost. Proto na trh vstupuje s mottem: „30 let zkušeností. Prověřeno extrémními nároky.“ Silesia Defence Systems již nyní působí jako subdodavatel pro zbrojní průmysl a postupně rozšiřuje své aktivity v oblasti obranných aplikací. Za dobu svého působení se společnost podílela na realizaci stovek zakázek různého rozsahu.
„Tyto zkušenosti nyní přenášíme do obranných a bezpečnostních aplikací. Klíčovými prvky jsou pro nás důraz na technickou správnost řešení, stabilitu výrobních procesů, kvalitu dokumentace a odpovědné řízení každé zakázky,“ říká jednatel společnosti Radovan Sládok.
Portfolio společnosti zahrnuje výrobu nosných a strukturálních svařovaných konstrukcí, rámů a mechanických celků pozemní techniky, zesílených a pancéřovaných kabin, přepravních a technologických kontejnerů a dále svařovaných a obráběných sestav o hmotnosti 35 až 50 tun na kus. Významnou část produkce tvoří kusová, prototypová a malosériová výroba.
Výrobní a provozní zázemí společnosti představuje 35.000 m2 ploch v České republice a na Slovensku, které zahrnují těžkou výrobu, svařování, obrábění, montáže i logistiku. Silesia Defence Systems vlastní a provozuje přibližně 100 výrobních strojů a technologických zařízení, což umožňuje realizovat technicky náročné projekty s důrazem na kapacitní stabilitu a opakovatelnost výroby. Společnost disponuje odpovídajícími certifikacemi a systémem řízení kvality, které jsou nezbytné pro působení v obranném a bezpečnostním sektoru.
„Název naší nové společnosti Silesia Defence Systems odkazuje na náš dlouhodobý vztah k regionu. Naším cílem je dlouhodobá spolupráce s partnery v defence segmentu, kteří vyžadují stabilní výrobní kapacitu a jasnou odpovědnost za technické řešení,“ dodává Radovan Sládok.
Více informací o společnosti naleznete na www.silesiadefence.eu
Tiskový mluvčí Silesia Defence Systems:
Filip Novotný, e-mail: info@silesiadefence.eu, telefon: +420 720 313 381
Zdroj: Filip Novotný