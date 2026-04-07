Silné portfolio Bayer a vývoj produktů pohání budoucí růst

„Se zaměřením na naše strategické priority a vědeckou preciznost vidíme, jak se z hlediska růstu v současnosti i v budoucnosti vyplácí naše transformativní strategie,“ řekl Stefan Oelrich. „Při našem vůbec nejsilnějším farmaceutickém portfoliu, multimodálním plánování produktů a provozním modelu s čím dál větší podporou AI jsme na cestě k tomu, abychom se od roku 2027 vrátili ke střednímu jednocifernému růstu a naši marži navýšili od roku 2028 směrem ke 30 procentům do roku 2030.“
Pět katalyzátorů růstu v klíčových terapeutických oblastech, které jsou hnacími faktory výkonu divize Bayer Pharmaceuticals pro nadcházející dekádu
„Naším záměrem je být v dané oblasti první nebo nejlepší, protože pacienti si nic menšího nezasluhují,“ říká Christine Roth, výkonná viceprezidentka, globální vedoucí pro produktovou strategii a komercializaci a členka týmu vedení farmaceutické divize. „Odvážné volby, k nimž jsme v průběhu posledních pár let přistoupili, urychlují inovace a pro pacienty i Bayer znamenají reální dopad.“
Kardiologie
Sekundární prevence cévní mozkové příhody - Bayer hledá nové terapeutické možnosti pro sekundární prevenci cévní mozkové příhody, které by nabídly vylepšený profil přínosu a rizika. K cévní mozkové příhodě každoročně dochází zhruba u 12 miliónů lidí na celém světě, z toho se v 80 procentech jedná o ischemické cévní mozkové příhody. Přibližně u jednoho z pěti lidí, kteří takovou ischemickou příhodu přežijí, dochází do pěti let k další cévní mozkové příhodě i při dostupných strategiích prevence sekundární cévní mozkové příhody.
Kardiomyopatie způsobená transthyretinovou amyloidózou (ATTR-CM) - Bayer v Evropě úspěšně zavádí terapeutickou možnost stabilizace genu TTR (transthyretin), která působí podobně jako přirozeně se vyskytující „ochranná mutace“ genu, působí tak cíleně na ústřední příčinu ATTR-CM. ATTR-CM je poddiagnostikované progresivní fatální srdeční onemocnění způsobené destabilizací transthyretinu (TTR), které vede k depozici amyloidových fibril v srdci, což může vést k srdečnímu selhání. Odhaduje se, že ATTR-CM globálně postihuje 400.000 lidí, v Evropě přibližně 190.000 lidí.
Chronické onemocnění ledvin / kardiologie - Bayer má ambice postavit se do čela při usilování o pokrok v léčbě pacientů se srdečním selháním a onemocněním ledvin. CKD a/nebo HF globálně postihuje více než 875 miliónů lidí, přičemž pravděpodobnost rozvoje obou těchto onemocnění stoupá v důsledku globálních trendů životního stylu, stárnutí populace a rostoucího výskytu diabetu. Pacienti s CKD nebo HF čelí nižší míře přežití, a situace se při společném výskytu obou onemocnění ještě více zhoršuje, což si vyžaduje naléhavou odpověď v oblasti strategií léčby.
Onkologie
Metastatický hormonálně senzitivní karcinom prostaty (mHSPC) - Bayer se zabývá zkoumáním nových možností, které mohou inhibovat receptorovou funkci androgenů (mužských hormonů) a tím pádem také růst nádorových buněk prostaty. Karcinom prostaty je u mužů druhým nejčastějším nádorovým onemocněním. V roce 2022 na toto onemocnění v celosvětovém měřítku zemřelo téměř 400.000 mužů.
Zdraví žen
Bayer se zaměřuje také na řešení problémů souvisejících se zdravím žen. Podle prognóz vzroste globální populace žen v menopauze do roku 2030 na 1,2 miliard. Menopauza přitom u žen nastupuje v době, kdy jsou společensky i profesionálně velmi aktivní.
Obnovení produktového portfolia jako hnací faktor budoucího růstu
„Naše důsledná strategie, zaměřená na obnovení portfolia ve vývoji o inovativní a diferencované přípravky, nyní projevuje svůj potenciál, jak ostatně ukazují naše rekordní výsledky v roce 2025. V roce 2026 předpokládáme dosažení několika klíčových mezníků, které dále potvrdí platnost naší strategie dosahování výsledků prostřednictvím inovací, například ve sféře precizní medicíny v našich hlavních terapeutických oblastech kardiovaskulárních chorob a onkologie, regenerativních buněčných a genových terapií a molekulárního zobrazování,“ řekl Christian Rommel, výkonný viceprezident, globální vedoucí výzkumu a vývoje a člen týmu vedení farmaceutické divize.
Pokrok v oblasti vývoje precizních léčivých přípravků
Onkologie Bayer se zaměřuje na výzkum cílené alfa částicové terapie (TAT) pro pacienty s pokročilým metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC), což je strategický pilíř precizní onkologie. Karcinom prostaty je druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů, s mediánem přežití pod tři roky u pacientů s metastatickým onemocněním.
Medicína využívající malé molekuly nadále zůstává jednou z nejefektivnějších cest, jak díky dostupnosti, předvídatelnosti a globální škálovatelnosti poskytovat terapie s velkým dopadem.
Portfolio genových a buněčných terapií s potenciálem transformativního dopadu u pacientů
Genová terapie
„Na základě propojení integrované platformy AskBio s globálními vývojovými a provozními kapacitami společnosti Bayer pracujeme na vývoji léčiv s potenciálem transformace života pacientů se vzácnými i běžnějšími chorobami,“ řekl Gustavo Pesquin, výkonný ředitel společnosti AskBio.
Se srdečním selháním žije odhadem 64 miliónů lidí na celém světě. Přes dosažený pokrok v léčbě zůstává mortalita a morbidita velmi vysoká. Bayer i v této oblasti hledá řešení a využívá k tomu také vývoj v oblasti genové terapie.
Parkinsonova choroba (PD) - Bayer zkoumá jednorázovou genovou terapii, která je navržena tak, aby působila cíleně na základní biologickou příčinu Parkinsonovy choroby (PD), s cílem obnovení funkce neuronů a potenciálně zpomalení progrese onemocnění. Prevalence PD se za posledních 25 let zdvojnásobila a s tímto onemocněním žije téměř 12 miliónů lidí na světě.
Buněčná terapie
„V případě chorob, pro které je charakteristická ireverzibilní ztráta buněk, přináší regenerativní medicína naprosto nový přístup,“ řekl Seth Ettenberg, prezident a CEO společnosti BlueRock Therapeutics. „V současnosti posouváme nové buněčné terapie do klinického vývoje, spolu se škálovatelnou a reprodukovatelnou výrobou."
V oftalmologii Bayer zkoumá potenciál terapie fotoreceptorových buněk odvozené od indukovaných pluripotentních kmenových buněk (iPSC) při léčbě primárních onemocnění fotoreceptorů. Primární onemocnění fotoreceptorů představují podskupinu dědičných onemocnění sítnice, která vedou k nevratné ztrátě zraku u dětí i dospělých.
Pokrok díky inovacím v oblasti zobrazovacích vyšetření
„Zobrazovací techniky v medicíně se v současnosti rychle vyvíjejí směrem k více personalizovanému přístupu a integrují se do průběhu péče o pacienty,“ říká Dr. Konstanze Diefenbach, vedoucí výzkumu a vývoje v oblasti radiologie ve společnosti Bayer. „V Bayeru jsme průkopníky v oblasti inovací, o které se tento vývoj opírá – od nízkodávkových kontrastních látek, přes chytřejší a propojené pracovní postupy, až po nové molekulární přístupy. Prostřednictvím časnější a přesnější diagnostiky umožňujeme lékařům zvolit precizní léčbu a zlepšit péči o pacienty.“
Posílení produktivity v oblasti výzkumu a vývoje prostřednictvím synergie mezi vlastní AI a strategickými partnerskými vztahy
„Naším cílem je posílit využití AI, abychom do roku 2030 zvýšili produktivitu výzkumu a vývoje o 40 procent,“ říká Sai Jasti, SVP, vedoucí pro datové vědy a umělou inteligenci v rámci výzkumu a vývoje divize Bayer Pharmaceuticals. „Prostřednictvím integrace architektury AI platformy s anonymizovanými daty zaměřenými na pacienty mohou naši vědečtí pracovníci v oblasti dat maximalizovat naše vlastní portfolio biologik, validovat AI modely a škálovat řešení, což v konečném důsledku znamená rychlejší objevování léčiv.“
Strategická partnerství společnosti Bayer s organizacemi Vanderbilt University Medical Center v USA, FinnGen ve Finsku a PRECISE v Singapuru posilují globální ekosystém, který v sobě slučuje využití anonymizovaných dat a analytickou práci s využitím AI. Výsledkem je rychlejší objevování léčiv v kritických oblastech, jako jsou kardiovaskulární a renální onemocnění.
Nedávno také společnost Bayer uzavřela partnerství se společností Cradle, jejíž platforma je navržena tak, aby umožňovala zkrácení průběhu vývoje a rychlejší a preciznější posun molekul vyšší kvality do stádia klinického vývoje.
AI se v čím dál vyšší míře stává nedílnou součástí provozních činností Bayer napříč celým hodnotovým řetězcem. Zaměstnanci získávají díky práci využívající AI posilu v oblasti komplexního plánování produktů a trhů v celosvětovém měřítku, až po soubor agentních nástrojů nové generace.
Zdroj: Bayer
