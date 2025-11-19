Silné výsledky, plnění plánu. Q3 2025: Rast EBITDA meziročně nad 17 %

Autor:
  8:01
Praha / Vlkanová (Slovensko) 19. listopadu 2025 (PROTEXT) - Hlavní události GEVORKYAN v Q3 2025:

  • Tržby meziročně vzrostly o 8,7 % na více než 63,5 milionu EUR
  • EBITDA činila téměř 23 mil. EUR což představuje meziroční růst o více než 17 %
  • Marže EBITDA vzrostla o 2,6 p.b. na 36 %
  • Výhled na fiskální rok 2025: Odhadovaný růst tržeb o 11–18 %, růst EBITDA o 15–23 %
  • 5-letý výhled: Odhadovaná roční míra růstu tržeb o 10–16 %, roční míra růstu EBITDA o 10–18 %

Společnost GEVORKYAN, a.s., evropský lídr v oblasti práškové metalurgie, oznamuje vybrané finanční a provozní výsledky za devět měsíců končících 30. září 2025, aktualizovaný výhled na fiskální rok 2025 a pětiletý výhled.

Společnost vykázala za prvních devět měsíců roku 2025 tržby přesahující 63 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 8,7 %. EBITDA činila téměř 23 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o více než 17 %, přičemž marže EBITDA dosáhla 36 % (+2,6 p.b. meziročně).

GEVORKYAN, a.s. dále vykázala provozní EBIT ve výši 8,84 mil. EUR v 3. čtvrtletí 2025 a zisk po zdanění EAT vzrostl na 4,42 milionu EUR.

Na základě výsledků dosažených ve třetím čtvrtletí, které potvrdily pokračující růst tržeb tažený příchodem nových zákazníků a realizací strategických akvizic, společnost GEVORKYAN nadále očekává pro rok 2025 zvýšení tržeb o 11–18 %. Vyšší EBITDA zároveň podporuje předpoklad růstu ukazatelů EBIT, EBT i EAT.

 

O GEVORKYAN, a.s.

GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na www.gevorkyan.eu.

 

Další informace

Tuto tiskovou zprávu a další dokumenty naleznete na https://gevorkyan.eu/pre-investorov/

 

Kontaktní informace:

Finanční záležitosti: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk

Média: Alexandra Hazuchová, marketing@gevorkyan.sk

 

Prohlášení

Tento dokument nepředstavuje nabídku ani výzvu k prodeji nebo nákupu cenných papírů. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou čistě informativní a pro jejich kontext a vysvětlení doporučujeme kontaktovat zástupce společnosti GEVORKYAN, a.s. uvedeného výše. Veřejná nabídka akcií v České republice byla provedena na základě prospektu akcií připraveného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, který je k dispozici na webových stránkách společnosti GEVORKYAN, a.s.

Tento dokument obsahuje „výhledová prohlášení“, která lze identifikovat pomocí výrazů jako „může“, „bude“, „očekává“, „věří“, „odhaduje“ atd. a která se týkají strategických priorit, výkonnosti, růstu, transakcí nebo tržních trendů. Podléhají rizikům a nejistotám a skutečné výsledky se mohou podstatně lišit. Prognózy obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejlepšího odhadu vedení společnosti GEVORKYAN ohledně její strategické a finanční situace a budoucích tržních podmínek, trendů a dalších potenciálních vývojů. Tyto úvahy zahrnují rizika a nejistoty. Skutečné výsledky se mohou od těchto prohlášení podstatně lišit, mimo jiné v důsledku: další eskalace války na Ukrajině, včetně dalších sankcí a protisankcí; poptávky po produktech a službách společnosti GEVORKYAN a jejich přijetí na trhu; našich plánů týkajících se dividendové politiky a výplaty dividend, jakož i naší schopnosti získat úvěry, převody nebo jiné platby či záruky od finančních institucí; vládní regulace metalurgického průmyslu a odvětví práškové metalurgie; soudní spory nebo spory s třetími stranami nebo regulačními orgány nebo jiné negativní vývojové trendy týkající se těchto stran; dopad vývozních kontrol a zákonů ovlivňujících obchod a investice na naši schopnost a schopnost důležitých třetích stran dodavatelů nakupovat zboží, software nebo technologie nezbytné pro produkty a služby, které poskytujeme našim zákazníkům, včetně těch, které vznikají v důsledku základních nebo takzvaných „vzájemných cel“ uvalených v zemích, ve kterých působíme; další rizika mimo kontrolu stran nebo nesplnění očekávání týkajících se různých strategických priorit, vliv kolísání měnových kurzů, zvýšená konkurence na trzích, na kterých společnost GEVORKYAN působí, a vliv spotřebních daní na nákupní chování spotřebitelů produktů společnosti GEVORKYAN.

 

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE: PREZENTOVANÉ FINANČNÍ INFORMACE

Výsledky společnosti GEVORKYAN a další finanční informace uvedené v tomto dokumentu jsou, pokud není uvedeno jinak, připraveny v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“) na základě interních zpráv vedení, za něž odpovídá vedení, a nebyly externě auditovány, přezkoumány ani ověřeny. Proto byste se na tyto informace neměli nadměrně spoléhat. Tyto informace nemusí být indikativní pro skutečné výsledky v jakémkoli budoucím období.

 

Zdroj: GEVORKYAN

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

Vizualizace Dvoreckého mostu

V březnu 2026 vyjedou na Dvorecký most první tramvaje a autobusy. Nové spojení Lihovaru a Podolí také výrazně promění MHD ve svém okolí. Přehled největších změn najdete níže.

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Na D1 vzplál návěs kamionu. Hašení zablokovalo provoz směrem k Brnu

Při ranním požáru návěsu kamionu na D1 u Kozlova, který způsobila technická...

Provoz na 120 kilometru dálnice D1 ve směru na Brno dnes ráno komplikoval požár návěsu kamionu. U obce Kozlov na Havlíčkobrodsku zasahovali profesionální hasiči z Jihlavy. Škoda vzniklá požárem byla...

19. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Patnáctiletá nadýchala skoro dvě promile. Strážníky přitom přesvědčovala, že nepila

Patnáctiletá dívka strážníkům přiznala, že pila vodku. Kdo ji naléval, však...

Rušení nočního klidu bylo důvodem, proč v sobotu krátce po půlnoci dorazila hlídka městské policie do podniku v plzeňské Prokopově ulici. Ihned po vstupu do provozovny ovšem strážníky zaujala zjevně...

19. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Nařízení o digitálních sítích - nástroj k zajištění digitální budoucnosti Evropy

19. listopadu 2025  9:06

VIDEO: Kapsář ženě při chůzi bleskově prošacoval kabát, ukradl drahý mobil

Ženě při chůzi bleskurychle prošacoval kabát, krádež zachytila kamera

Nechat volně rozepnutý kabát a v jeho kapse drahý mobil se nevyplatilo ženě, když s plnýma rukama procházela podchodem pod hlavním nádražím v Brně a stoupala po schodech k nástupišti. Příležitosti po...

19. listopadu 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chrudimská zahrada obnovuje skleníky, plánuje jezírko s kořenovou čističkou

ilustrační snímek

Spolek, který se stará o komunitní zahradu v Chrudimi, chce pokračovat v obnově historických skleníků. Dva z nich má už téměř hotové, dalších šest zbývá...

19. listopadu 2025  7:20,  aktualizováno  7:20

Carbon Tracker 2025: Většina českých firem už počítá a zveřejňuje svou uhlíkovou stopu, třetina ale stále zaostává

19. listopadu 2025  8:58

Bilance 2024/2025: Společnost dm upevňuje pozici lídra na českém trhu

19. listopadu 2025  8:25

Světlá opět rozsvítí Zimní procházku parkem. Letos na ní zatančí i sněhuláci

Jelení rodinka bude rozhodně nejfotografovanějším objektem ve Světlé nad...

Ten nápad vznikl víceméně z nouze v době covidu. Nekonaly se žádné společenské ani kulturní akce, zakázány byly adventní trhy i shromažďování lidí. Alespoň trochu chtěli zpříjemnit lidem v této temné...

19. listopadu 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Smrt na Lipně. Cizinec sjel v autě do přehrady, neštěstí vyšetřuje policie

Do lipenslé přehrady sjel osobní automobil, řidič z ciziny neštěstí nepřežil....

V Horní Plané na Českokrumlovsku v úterý večer zemřel starší cizinec, který u přívozu sjel s osobním automobilem do lipenské přehrady. Událostí se nyní zabývá policie.

19. listopadu 2025  8:22

Supermarkety se ohledně předvánoční nabídky soustřeďují jen na konzumní čokoládové a sušeným ovocem se vyznačující adventní kalendáře, figurky a stromečky na rozdíl od drobných obchůdků po celý rok...

vydáno 19. listopadu 2025  8:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Smíchov.

Smíchov.

Les jeřábů na staveništi na bývalém Smíchovském nádraží.

vydáno 19. listopadu 2025  8:14

Smíchov.

Smíchov.

Výstavba na bývalém Smíchovském nádraží pokračuje rychlým tempem.

vydáno 19. listopadu 2025  8:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.