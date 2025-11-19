Silné výsledky, plnění plánu. Q3 2025: Rast EBITDA meziročně nad 17 %

- Tržby meziročně vzrostly o 8,7 % na více než 63,5 milionu EUR
- EBITDA činila téměř 23 mil. EUR což představuje meziroční růst o více než 17 %
- Marže EBITDA vzrostla o 2,6 p.b. na 36 %
- Výhled na fiskální rok 2025: Odhadovaný růst tržeb o 11–18 %, růst EBITDA o 15–23 %
- 5-letý výhled: Odhadovaná roční míra růstu tržeb o 10–16 %, roční míra růstu EBITDA o 10–18 %
Společnost GEVORKYAN, a.s., evropský lídr v oblasti práškové metalurgie, oznamuje vybrané finanční a provozní výsledky za devět měsíců končících 30. září 2025, aktualizovaný výhled na fiskální rok 2025 a pětiletý výhled.
Společnost vykázala za prvních devět měsíců roku 2025 tržby přesahující 63 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 8,7 %. EBITDA činila téměř 23 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o více než 17 %, přičemž marže EBITDA dosáhla 36 % (+2,6 p.b. meziročně).
GEVORKYAN, a.s. dále vykázala provozní EBIT ve výši 8,84 mil. EUR v 3. čtvrtletí 2025 a zisk po zdanění EAT vzrostl na 4,42 milionu EUR.
Na základě výsledků dosažených ve třetím čtvrtletí, které potvrdily pokračující růst tržeb tažený příchodem nových zákazníků a realizací strategických akvizic, společnost GEVORKYAN nadále očekává pro rok 2025 zvýšení tržeb o 11–18 %. Vyšší EBITDA zároveň podporuje předpoklad růstu ukazatelů EBIT, EBT i EAT.
O GEVORKYAN, a.s.
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na www.gevorkyan.eu.
Další informace
Tuto tiskovou zprávu a další dokumenty naleznete na https://gevorkyan.eu/pre-investorov/ .
Kontaktní informace:
Finanční záležitosti: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk
Média: Alexandra Hazuchová, marketing@gevorkyan.sk
Prohlášení
Tento dokument nepředstavuje nabídku ani výzvu k prodeji nebo nákupu cenných papírů. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou čistě informativní a pro jejich kontext a vysvětlení doporučujeme kontaktovat zástupce společnosti GEVORKYAN, a.s. uvedeného výše. Veřejná nabídka akcií v České republice byla provedena na základě prospektu akcií připraveného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, který je k dispozici na webových stránkách společnosti GEVORKYAN, a.s.
Tento dokument obsahuje „výhledová prohlášení“, která lze identifikovat pomocí výrazů jako „může“, „bude“, „očekává“, „věří“, „odhaduje“ atd. a která se týkají strategických priorit, výkonnosti, růstu, transakcí nebo tržních trendů. Podléhají rizikům a nejistotám a skutečné výsledky se mohou podstatně lišit. Prognózy obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejlepšího odhadu vedení společnosti GEVORKYAN ohledně její strategické a finanční situace a budoucích tržních podmínek, trendů a dalších potenciálních vývojů. Tyto úvahy zahrnují rizika a nejistoty. Skutečné výsledky se mohou od těchto prohlášení podstatně lišit, mimo jiné v důsledku: další eskalace války na Ukrajině, včetně dalších sankcí a protisankcí; poptávky po produktech a službách společnosti GEVORKYAN a jejich přijetí na trhu; našich plánů týkajících se dividendové politiky a výplaty dividend, jakož i naší schopnosti získat úvěry, převody nebo jiné platby či záruky od finančních institucí; vládní regulace metalurgického průmyslu a odvětví práškové metalurgie; soudní spory nebo spory s třetími stranami nebo regulačními orgány nebo jiné negativní vývojové trendy týkající se těchto stran; dopad vývozních kontrol a zákonů ovlivňujících obchod a investice na naši schopnost a schopnost důležitých třetích stran dodavatelů nakupovat zboží, software nebo technologie nezbytné pro produkty a služby, které poskytujeme našim zákazníkům, včetně těch, které vznikají v důsledku základních nebo takzvaných „vzájemných cel“ uvalených v zemích, ve kterých působíme; další rizika mimo kontrolu stran nebo nesplnění očekávání týkajících se různých strategických priorit, vliv kolísání měnových kurzů, zvýšená konkurence na trzích, na kterých společnost GEVORKYAN působí, a vliv spotřebních daní na nákupní chování spotřebitelů produktů společnosti GEVORKYAN.
UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE: PREZENTOVANÉ FINANČNÍ INFORMACE
Výsledky společnosti GEVORKYAN a další finanční informace uvedené v tomto dokumentu jsou, pokud není uvedeno jinak, připraveny v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“) na základě interních zpráv vedení, za něž odpovídá vedení, a nebyly externě auditovány, přezkoumány ani ověřeny. Proto byste se na tyto informace neměli nadměrně spoléhat. Tyto informace nemusí být indikativní pro skutečné výsledky v jakémkoli budoucím období.
