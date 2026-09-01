Silné základy, originální displej: nahlédnutí do vyvíjející se strategie společnosti TCL v oblasti mobilních zařízení

Ucelený zážitek ze smartphonu
Pro společnost TCL začíná odlišení od konkurence tím, že se správně nastaví základy.
TCL vyvíjí každé zařízení s důrazem na svižný výkon, celodenní výdrž baterie, praktické nabíjení, výkonné fotoaparáty, spolehlivé připojení, přesný a citlivý displej, stabilní software, pohodlný design a odolnost.
Rovnováha se liší podle modelu, segmentu a trhu. Každé zařízení by mělo být posuzováno jako ucelený zážitek.
Vyvíjející se mobilní strategie společnosti TCL proto spojuje dva vzájemně se doplňující cíle: vytváření konkurenceschopných, všestranných smartphonů a využití vlastní technologie NXTPAPER, která uživatelům poskytuje smysluplný další důvod, proč si je vybrat.
TCL NXTPAPER jako významný prvek odlišení
Společnost TCL uvedla technologii NXTPAPER na trh v roce 2021. Tato technologie, vycházející z desetiletí zkušeností v oblasti odraženého světla, regulace modrého světla, vizuálního komfortu a zobrazení připomínajícího papír, se od té doby rozšířila do několika generací smartphonů a tabletů značky TCL.
Její vývoj vychází z výzkumu displejů společnosti TCL a zpětné vazby od spotřebitelů, recenzentů a partnerů v oboru. Podle společnosti TCL je technologie NXTPAPER podpořena 117 patenty a 15 certifikacemi a získala 189 ocenění od médií a odvětvových organizací. Mezi certifikace od nezávislých organizací patří ocenění Testovaný výkon – špičkový výkon od společnosti SGS stejně jako certifikace Zobrazení kompletní péče od TÜV Rheinland.
Na veletrhu Mobile World Congress (Světový kongres mobilních technologií) 2026 společnost TCL oznámila to, co popsala jako první integraci technologie NXTPAPER s displeji AMOLED na světě. Tato technologie, vyvinutá ve spolupráci se společností TCL CSOT, si klade za cíl spojit kontrast, reprodukci barev a jas technologie AMOLED s vlastnostmi NXTPAPER, které snižují odlesky a podporují pohodlnější sledování.
Neustálý vývoj technologie NXTPAPER – od tabletů přes smartphony až po AMOLED – odráží pozitivní ohlas, kterého se této technologii dostalo.
Nejnovější mobilní zážitky na veletrhu IFA
Na veletrhu IFA představí společnost TCL v hale 21A své nejnovější smartphony a tablety řady NXTPAPER spolu s nositelnými zařízeními. Zástupci médií a odborníci z oboru se mohou seznámit s tím, jak společnost TCL ve svém portfoliu propojených zařízení kombinuje inovace v oblasti displejů, mobilní konektivitu a praktický design.
Odbornost a odpovědnost jako základ strategie
Společnost TCL založila svou divizi mobilních komunikací v roce 1999, v roce 2004 expandovala na mezinárodní trh prostřednictvím společnosti TCL & Alcatel Mobile Phones a v roce 2005 získala plné vlastnictví.
Díky integrovanému výzkumu, vývoji displejů, inženýrství a výrobě si TCL udržuje vysokou kvalitu a zároveň přizpůsobuje produkty pro různé trhy. Partnerství v oboru doplňují tyto interní kapacity a podporují rozvoj ekosystému umělé inteligence.
Další součástí tohoto základu je odpovědná inovace. V nejnovějším hodnocení EcoVadis si společnost TCL udržela zlaté hodnocení za své výsledky v oblasti životního prostředí, sociální odpovědnosti a správy a řízení, čímž se zařadila mezi nejlepších 5 % z více než 150.000 společností na celém světě. Celkové skóre 79 a skóre 85/100 za výsledky v oblasti životního prostředí odrážejí pokrok v odpovědné výrobě, energetické účinnosti, správě a řízení a podávání zpráv o udržitelnosti, a to i napříč jejími produktovými řadami mobilních zařízení.
Dostupnost a vlastnosti produktů se mohou lišit v závislosti na trhu a zařízení. Konečné informace podléhají místnímu potvrzení.
O společnosti TCL Mobile
TCL Mobile se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu smartphonů, tabletů a připojených zařízení. V rámci svého poslání „5G pro všechny" pomáhá TCL Mobile svým zákazníkům „inspirovat k velikosti" v jejich životech prostřednictvím špičkových technologií a řešení.
Další informace o mobilních zařízeních TCL najdete na: https://www.tcl.com/global/en/mobile
Kontakt pro média: Europe Press Relations, eupr@tcl.com