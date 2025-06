Silničáři opravují most v Lukách nad Jihlavou, řidiči neprojedou

Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Rekonstruujeme most v Lukách nad Jihlavou, konkrétně mezi Luky a Předbořím. Práce už probíhají a jedná se o kompletní demolici a výstavbu nového mostu. Byl trochu menší, ale důvodem opravy byl špatný technický stav mostu. Pokud děláme most nový, tak se dělá na šířku silnice, to znamená, že mezi těmi bezpečnostními prvky bude šířka 7,5m.“

Uzavřený úsek je dlouhý zhruba 100m, za to objízdná trasa je dlouhá 5,7km. Řidiči si tak zajedou.

Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Objízdná trasa je vedena přes Brtnici a odtud na křižovatce na Valdeku doprava na Puklice.“

Silničáři by měli mít hotovo do konce července letošního roku.

Zdroj: POLAR televize Ostrava