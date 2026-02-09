Silničáři opravují výtluky i v mrazech

Petra Drkulová, tisková mluvčí, ŘSD: "Vzhledem k tomu, že přes zimu nejedou obalovny a není možné použít plošné výspravy, používáme studenou obalovanou směs nebo směs za použití mikrovlnné technologie."
Asfaltová směs se připravuje přímo na místě.
Ondřej Rušikvas, obchodní ředitel, FUTTEC: "Teplou směs vyrábíme uvnitř vozu, kde jsou mikrovlnné pece, které ji zahřívají. Potom směs hutníme do vyhřátého výtluku."
Podle silničářů je letošní zima oproti těm předchozím nevyzpytatelná. Časté střídání mrazů a oblev má na stav vozovek výrazný dopad.
Petra Drkulová, tisková mluvčí, ŘSD: "Důslekem střídání teplot je větší trhací efekt mrazu na narušených místech vozovky. O tom, jaká je zima, svědčí i výsledky, od listopadu na území celé ČR najezdily naše sypače 1,2 milionu kilometrů a použily 100.000 tun soli a 30,4 milionů litrů solanky."
Opravy výtluků mají za sebou v těchto dnech také silnice I/35 u Chvojence nebo I/37 u Nasavrk. Úseky, na kterých silničáři pracují, jsou označené a doprava bývá svedena do jednoho jízdního pruhu.
Zdroj: POLAR televize Ostrava