Silničáři pracují na vytíženém průtahu Skuhrovem, na řidiče čeká uzavírka

Zdeněk Vašák, ředitel, SÚS Pardubického kraje: “V intravilánu dojde k celkové obnově asfaltových vrstev včetně podloží, recyklací za studena. V extravilánu dojde pouze k obnově živičného krytu.”
Kromě toho se stavbaři vrhnou také na odvodnění, dají novou fazónu dopravnímu značení a sjednotí šířku vozovky za vesnicí. Ač jde o silnici třetí třídy, pro místní i okolní je důležitou spojkou při jízdě Orlickoústeckem.
Zdeněk Řehák, starosta, České Třebové (3PK): “Pro místní se budeme snažit se stavbou domluvit opatření tak, abychom vyřešili odpady, případně najetí místních ke svým domovům a podobně. Po celou dobu rekonstrukce budou muset řidiči jezdit po objízdných trasách, přes II/315 a I/14, uzavírka je dál nepustí."
Zdeněk Vašák, ředitel, SÚS Pardubického kraje: "Stavba bude trvat až do poloviny října. Náklady jsou zhruba 45 milionů korun.Průtah Skuhrovem volal po rekonstrukci už dlouho, dílčí záplaty a běžná údržba už nestačila. Za necelý půl rok se tak motoristé projedou po zbrusu nové silnici."
Zdroj: POLAR televize Ostrava