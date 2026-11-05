Silnice Hrochův Týnec – Čankovice dostává nový asfalt

Na stavbě aktuálně pracuje 35 lidí. Dokončují poslední vrstvy vozovky i další práce nezbytné pro její opětovné otevření.
Tomáš Valenta, stavbyvedoucí: „V tuto chvíli probíhá na jednom stavebním objektu pokládka obrusné vrstvy. Budeme dodělávat krajnice, svodidla a také dopravní vodorovné a svislé značení."
Úsekem podle posledního sčítání projede téměř 10 tisíc vozidel denně. Osobní auta musí během oprav využívat objízdnou trasu přes Moravany. Nákladní doprava je vedena přes dálnici D35, Dašice, Pardubice a Chrudim.
Petra Drkulová, tisková mluvčí, ŘSD: „Pro práce je nezbytná úplná uzavírka komunikace, kterou jsme zahájili 20. srpna a potrvá do druhé poloviny prosince."
Tomáš Valenta, stavbyvedoucí: „Proběhlo tady kompletní odstranění asfaltových vrstev. Byly provedeny sanace krajnic i lokální komunikace z asfaltu, proběhla pokládka tří asfaltových vrstev a provedeny byly také nové propustky."
Řidiči by se na opravenou silnici měli vrátit už v prosinci. Úplná uzavírka je podle ŘSD naplánovaná do 18. prosince.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59943.