Silnice I/35 u Žďárku svádí řidiče k vyšší rychlosti

Roman Budský, dopravní expert: "U Hodkovice směrem k Paceřáku, tam vlastně dochází k rozšíření jednoho jízdního pruhu na dva, a to může být pro řadu řidičů signál, že zde mohou zvýšit rychlost. Ale když se podíváme na dopravní značení, je tu i značka se sníženou rychlostí a má to svůj smysl. Ty zatáčky vynášejí.“

V podstatě celé stoupání je v zatáčkách a ačkoliv se to opravdu nemusí na první pohled zdát, je důležité tady dodržovat předepsanou rychlost.

Roman Budský, dopravní expert: "Ten úsek je potencionálně nebezpečný, ale nikoliv pro řidiče, kteří dodržují rychlost, ale pro ty, kteří jedou tak jak nemají.“

Kromě rychlosti by zde řidiči měli dodržovat také zásady správného předjíždění, ani to není totiž pro každého samozřejmost.

Roman Budský, dopravní expert: "Když chceme předjíždět, tedy dostat se do levého pruhu, vždy se musíme podívat do zpětného zrcátka, a to jak do vnitřního, tak i toho vnějšího. Chce to dělat opravdu včas, abychom zjistili, zda se k nám neblíží auto ve vyšší rychlosti. Potom je potřeba plynule odbočit a zahájit vlastní odbočení.“

Ani při předjíždění není opatrnosti nikdy dost. Vždy je potřeba se spoléhat sám na sebe a raději se do zpětného zrcátka kouknout dvakrát než vůbec. Důležité je také nespoléhat na asistenty.

Zdroj: POLAR televize Ostrava