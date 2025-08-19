Silnice I/39 mezi Černou v Pošumaví a Horní Planou se bude opravovat až do října, řidiči musí počítat se zdržením

Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Na silnici I/39 z Černé do Horní Plané, v úseku mezi Hůrkou a Horní Planou, se opravuje povrch vozovky a zároveň se dělají nová čela propustků a odvodnění. Celá akce bude vyjde na 120 dní pracovních a bude tam po celou dobu částečná uzavírka. To znamená, že se bude jezdit kyvadlově."
Provoz bude v tomto úseku pouze jednosměrný. Semafory v prvních etapách využijí dělníci jen na krátké úseky v místech, kde je třeba vyměnit propustky.
Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Tam je těch etap samozřejmě víc, protože jak se dělají i ta čela propustků, tak vlastně ta uzavírka vždycky bude dlouhá maximálně 200 m a celý ten úsek je přes 4 km, takže těch etap bude několik."
Vozovka už na této trase vykazovala řadu závad, jako například podélné, příčné i síťové trhliny, ztrátu asfaltového tmelu a hloubkovou korozi nebo také nepravidelné zvlnění povrchu.
Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Horní Planá byla zahájena dvacátého prvého července a maximální doba opravy by měla být 120 dní."
Až budou zhruba v polovině srpna zahájeny i práce na opravě povrchu vozovky, bude většinu doby úprav provoz i nadále veden kyvadlově, ale v rámci delších úseků. Práce a materiál vyjdou na 48 milionů korun bez DPH.
Zdroj: POLAR televize Ostrava