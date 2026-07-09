Silnice I/56 přes Ostravici se opravuje hned na třech místech současně

Pavlína Stankayová (KDU-ČSL), starostka Ostravice: „Upřímně nás to trošku překvapilo, s tím jsme nepočítali, ale je to záležitost pěti dnů.“
Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Upozorňujeme řidiče, že od středy 8. července proběhne odstraňování výtluků ve Frýdlantu nad Ostravicí. Silnice I/56 bude proto průjezdná pouze kyvadlově jedním pruhem pro každý směr. Blesková rekonstrukce skončí nejpozději v pondělí 13. července. Řidičům se zároveň omlouváme za zdržení. Budeme se snažit harmonogram co nejvíce urychlit, ovšem bez dopadu na kvalitu.“
Komplikovanější je situace u přehrady Šance. Na frekventované silnici v horském úseku se vytvářejí dlouhé kolony.
Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Rekonstrukce potrvá necelý měsíc. Během zúžení řidiči projedou jedním jízdním pruhem kyvadlově. O zakázku usilovalo celkem osm dodavatelů. Vybírali jsme podle nejnižší cenové nabídky, ale zároveň i nejkratšího času uvedení stavby zpět do plnohodnotného provozu. Cena opravy podle smlouvy dosahuje 26 milionů korun.“ Opravou projde nejen povrch silnice, ale také svodidla a odvodnění.
Zdroj: POLAR televize Ostrava