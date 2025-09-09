Silnice II/379 u Lipůvky je v rekonstrukci, platí částečná uzavírka

Lipůvka 9. září 2025 (PROTEXT) - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje se na konci prázdnin letošního roku pustila do opravy frekventované silnice II/379. Rekonstrukce už byla nutná kvůli špatnému stavu vozovky. Silnici využívají především řidiči směřující z Blanska na Brno a obráceně. Směr od Šebrova je momentálně jednosměrný, řidiči by tak měli počítat se zdržením. Pro opačný směr od Lipůvky pak platí uzavírka a objízdná trasa.

Roman Hanák, ředitel SUS JMK: „Opravujeme poškozenou komunikaci mezi Lipůvkou a Šebrovem. Úsek je asi tříkilometrový od silnice I/43 po začátek obce Šebrov. Tato akce bude probíhat po etapách a provoz zde částečně zůstane na komunikaci kyvadlově. Jeden směr jede po stavbě a druhý směr je pak objízdná trasa po místních komunikacích.“

Během rekonstrukce se opraví trhliny a položí se zcela nový asfalt. Lokálně pak dojde k rozšíření komunikace. Součástí stavby je pak i oprava propustku na začátku renovovaného úseku.

Roman Hanák, ředitel SUS JMK: „Poté v další etapě bude doprava vedena po stavbě a řízena pomocí semaforů.“

Náklady stavby přesahují 43. milionů korun.

 

Zdroj: POLAR televize Ostrava

 

