Silnice II/379 u Lipůvky je v rekonstrukci, platí částečná uzavírka

Roman Hanák, ředitel SUS JMK: „Opravujeme poškozenou komunikaci mezi Lipůvkou a Šebrovem. Úsek je asi tříkilometrový od silnice I/43 po začátek obce Šebrov. Tato akce bude probíhat po etapách a provoz zde částečně zůstane na komunikaci kyvadlově. Jeden směr jede po stavbě a druhý směr je pak objízdná trasa po místních komunikacích.“
Během rekonstrukce se opraví trhliny a položí se zcela nový asfalt. Lokálně pak dojde k rozšíření komunikace. Součástí stavby je pak i oprava propustku na začátku renovovaného úseku.
Roman Hanák, ředitel SUS JMK: „Poté v další etapě bude doprava vedena po stavbě a řízena pomocí semaforů.“
Náklady stavby přesahují 43. milionů korun.
