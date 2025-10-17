Silnice II/399 je od konce září průjezdná, u Vícenic ale stále platí uzavírka

Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Příčinou dopravního omezení je oprava celé té trasy od křižovatky se silnicí I/23 přes Vícenice až ke kasárnám Sedlec, co je vojenské letiště. Dále pak trasa pokračuje dál z Kramolína až do Slavětic.“
Zatímco doposud pro řidiče platila zdlouhavá objízdná trasa, tak od konce září mohou využívat silnice II/399. Nyní objížďka vede obousměrně přes Třesov, Hartvíkovice, Popůvky a Sedlec.
Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Je to hrazeno z prostředků SFDI, které jsou vyčleněny na opravy návozových tras na dostavby jaderné elektrárny Dukovany. Né pro dopravu nadměrných komponent ale pro dopravu lidí a materiálu na tu stavbu. Je to rozděleno do 3 úseků.“
Silničáři by měli mít hotovo do 26. října letošního roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava