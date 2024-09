Silnice III/3881 je uzavřena, Správa a údržba silnic zde rekonstruuje vozovku

Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „V Pokojově opravujeme celý průtah ve směru na Znětínek, je to akce, která se hodně dlouho odkládala, dlouho jsme čekali na obec, která zde dělala rekonstrukci vodovodu. Spojili jsme to s akcí Bohdalov-Březí, kde se dělá až od Bohdalova až do Pokojova oprava silnice. Měli bychom končit zhruba v polovině října."

Momentálně je hotova rekonstrukce vodovodu, silničáři tak už pracují na opravě povrchu vozovky. Délka uzavřeného úseku je zhruba 600m.

Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Řidiči se zde setkají s úplnou uzavírkou. Místní se k domům dostanou. Objížďka je standardně, tak jak byla na jiných akcích, takže se dá jet přes Březí a vrátit se zpět přes Znetínek zpět do Pokojova."

Silničáři sice plánují konec prací na polovinu října, pokud však klimatické podmínky dovolí, může být silnice zprovozněna už na konci září.

Zdroj: POLAR televize Ostrava