Silnice mezi Čekyní a Penčicemi je uzavřena, řidiči musí po objízdných trasách

Tomáš Navrátil, náměstek primátora města Přerova: "Vede přes Kokory na Nelešovice a nedostanete se vlastně ani do Penčic, proto je stanovena tato objízdná trasa. Jedná se o další etapu opravy komunikace II/436, je to celá komunikace až do Doloplaz. Předtím se pracovalo v Penčicích, teď v Čekyni. Na požadavek místní části se opravy rozdělily do dvou etap."
Vladimír Lichnovský, náměstek primátora města Přerova: "Trvá od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, ta bude trvat od 18. července do 7. října a mělo by jít o komplexní realizaci průtahu."
Tomáš Navrátil, náměstek primátora města Přerova: "Je to komplikace pro občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, novou komunikaci. Věřím, že to zvládnou, snažili jsme se také, aby opravy byly rozděleny do dvou etap, aby byla zachována dopravní obslužnost hlavně pro MHD. Na požadavky místní části jsme navíc přidávali ranní spoje, aby se děti dostaly do školy."
Cesta už byla ve špatném stavu, navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
Vladimír Lichnovský, náměstek primátora města Přerova: "Komunikace je modernizována, její šířkový profil bude odpovídat všem parametrům silnice II. třídy. Především je rekonstruováno podloží, odvodnění, propustky, příkopy. Zároveň k tomu jsou řešena kompletní dopravní značení. V minulém roce se například dělal most přes řeku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní."
Bezpečněji po nové silnici budou moci řidiči projet na podzim roku 2026.
Zdroj: POLAR televize Ostrava