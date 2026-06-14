Silnice mezi Hrádkem a Rynolticemi prochází opravou

Daniel David (SLK), náměstek hejtmana Libereckého kraje: „Vybraná firma je Strabag, celková částka asi 173 milionů včetně DPH. Akce probíhá ve spolupráci s městem Hrádek nad Nisou, my budeme dělat komunikaci a Hrádek zajistí chodníky a zastávky.“
Velkou část nákladů navíc zaplatí Evropská unie.
Daniel David (SLK), náměstek hejtmana Libereckého kraje: „Celá tato akce je zároveň součástí česko-polského projektu Plynule a bezpečně přes hranice, kde i na polské straně dojde k úpravě části komunikace okolo obce Porajów. Co se týče naší části, tak je to bezmála 9 kilometrů opravené komunikace.“
Silnice kvůli tomu bude uzavřená až do konce roku. Omezení se dotkne i autobusové dopravy, která bude po dobu uzavírky vedená po objízdných trasách přes Jítravu, Dolní Suchou, Chotyni a Grabštejn. Dopravní situaci navíc komplikuje souběžná uzavírka Donínské ulice v Hrádku nad Nisou, kde probíhá rekonstrukce kanalizace. Liberecký kraj pak i letos pokračuje v rozsáhlých opravách silnic.
Martin Půta (SLK), hejtman Libereckého kraje: „Tím naplňujeme jednu část z našeho programového prohlášení. Domluvili jsme se na tom, že každý rok na rekonstrukce silnic v rozpočtu najdeme miliardu, tak se k ní blížíme.“
Daniel David (SLK), náměstek hejtmana Libereckého kraje: „Měli bychom letos začít 35 stavebních akcí a dalších 11 akcí nám pokračuje z loňského roku.“
Řidiči se tak sice mohou těšit na příjemnější cestování, ale nejdřív musí počítat s četnými uzavírkami.
Zdroj: POLAR televize Ostrava