Silnice mezi Hrdějovicemi a Hlubokou nad Vltavou je kvůli rekonstrukci uzavřená do konce roku

Tomáš Jirsa (ODS), starosta Hluboké nad Vltavou: "Myslím, že každý projíždějící musel vidět, že ta cesta je nebezpečná, že to je kličkování mezi staletými stromy. Domnívám se, že ten projekt některé úseky částečně narovnává a odstraní suché nebo dožité stromy. Celkově se má zlepšit bezpečnost té silnice."
Silnice se dočká kompletní obnovy povrchu a na některých místech proběhnou i opravy podkladu. Změny se dotknou také problematické křižovatky u Opatovic.
Tomáš Jirsa (ODS), starosta Hluboké nad Vltavou: "Ta uzavírka končí 200 m od Hluboké tam, kde je nově opravená Panenka Maria. Je tam také vjezd na provizorní parkoviště, když jsou velké sportovní akce, takže to zůstane otevřeno pro všechny ty naše superbowly a velké zápasy v baseballu či ve fotbale a různé slavnosti. Je tam prostě parkoviště pro 1000 aut."
Řidiči přijíždějící na Hlubokou z tohoto směru tak musí využít připravené objízdné trasy.
Tomáš Jirsa (ODS), starosta Hluboké nad Vltavou: "Buď můžete jet přes Budějovice, to znamená zase k benzínové stanici v Hluboké, anebo se jezdí přes Hosín. Tam je akorát problém na Hluboké pod viaduktem v Zámostí. Není tam chodník a projíždí tam teď hodně aut. Místní požadují snížit rychlost. Pokusíme se o to, ale není to naše silnice, nemůžeme tam pověsit třicítku. Je otázka, jestli to budou řidiči dodržovat, nicméně je to oprávněný požadavek."
Stavební práce na silnici by měly skončit ještě na konci tohoto roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava