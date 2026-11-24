Jana Helekalová (Nez), starostka Karlovic: ""Jsem moc ráda, že se cesta do Karlovic opravuje, protože už roky byla ve špatném stavu a myslím si, že nejen já, ale všichni řidiči tu opravu uvítají. Komplikace nám to nedělá, čekáme, až bude cesta hotová, opravená, a těšíme se na to."
Součástí stavby budou také úpravy odvodnění komunikace, nezpevněných krajnic a úpravy svodidel v nezbytném rozsahu. Pro ostatní dopravu bude stanovena obousměrná objízdná trasa přes Nové Heřminovy. Autobusová doprava bude mít po většinu stavby průjezd stavbou umožněn. Pouze v době pokládky asfaltových vrstev v období 19. a 20. listopadu nebyl průjezd stavbou možný. Režim autobusových linek bude řešen ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60200.