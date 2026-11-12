Silnice mezi Malhostovicemi a Čebínem je uzavřena

Monika Švehlová, tisková mluvčí SUS JMK: „V rámci této stavby se jedná o celoplošnou opravu krytu. Z hlediska financí jde o náklady ve výši zhruba 6 milionů korun včetně DPH. Aktuálně je tu úplná uzavírka a objízdná trasa vede přes Drásov.“
Opravovaný úsek je dlouhý zhruba 1,7 kilometru. Objízdná rasa měří pak 5 kilometrů. Omezení se dotkla také hromadné dopravy, která nemůže uzavřeným úsekem projíždět. Spoje z Drásova nyní zajíždějí na zastávku Malhostovice rozcestí, která je nyní přesunuta na hlavní silnici k domu č. 228.
Monika Švehlová, tisková mluvčí SUS JMK: „Správ a údržba silnic Jihomoravského kraje plánuje okolo poloviny prosince ukončit všechny stavební akce, protože nám končí sezona. Začátek další plánujeme na jaro 2027, jakmile nám počasí dovolí.“
Silničáři by měli mít hotovo do konce listopadu, to budou řidiči moci silnici opět normálně využívat.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60036.