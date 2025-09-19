Silnice mezi Mníškem a Oldřichovem je neprůjezdná

Jan Sviták (SLK), náměstek hejtmana Libereckého kraje: „Akce, která teď hodně rezonuje, je rekonstrukce a humanizace silnice v Mníšku a v Oldřichově v Hájích.“
Roman Slezák (Sdružení nezávislých kandidátů), starosta Mníšku: „Jde o poměrně rozsáhlou rekonstrukci, kdy se mění všechny podkladní vrstvy, mění se veškeré sítě, to si dělá obec Mníšek sama. Jde o vodovodní řad, splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci včetně přípojek. Budujeme tam chodníky, které jsou zvláštní tím, že jimi bude propojen Mníšek s Oldřichovem.“
Jan Sviták (SLK), náměstek hejtmana Libereckého kraje: „Nezastírám, že jsme absolvovali spoustu jednání se zhotovitelem, protože jeho aktivita na stavbě mírně řečeno není úplně optimální.“
Kraj i Mníšek se tak snaží zhotovitele přimět k aktivnější práci.
Jan Sviták (SLK), náměstek hejtmana Libereckého kraje: „Byl přesně domluven postup prací, především v centru obce, kde ty práce probíhají nesystematicky. Velmi to komplikuje situaci obyvatelům. Oprávněně si stěžují, oprávněně jsme dotazováni, ale musím říct, že děláme všechno možné i nemožné, abychom dotlačili firmu k tomu, aby postupovala tak, jak má.“
Roman Slezák (Sdružení nezávislých kandidátů), starosta Mníšku: „Po rekonstrukci, která končí koncem října, se výrazně zlepší bezpečnost jak pro děti, tak i pro řidiče. Komfort jízdy bude významně lepší.“
Zájem zhotovitele posunout zmíněný termín krajská rada nedávno odmítla.
