Silnice mezi obcemi Držovice a Smržice je pro dopravu uzavřena, motoristé musí objížďkou

Aleš Moskal (nez.), starosta Smržic: "Silnice vypadala jako tankodrom. Každé jaro se zalepila nějakým způsobem, vždycky to vydrželo na chvíli. Samo o sobě byla silnice nebezpečná nejen pro auta, která dostávala zabrat, ale i pro chodce a cyklisty, kteří tudy jeli."

Jaroslav Studený (ODS), starosta Držovic: "Zaplať Pán Bůh, silnice vypadala hrozivě! Jsme rádi, že Olomoucký kraj uvolnil peníze na rekonstrukci této komunikace."

Aleš Moskal (nez.), starosta Smržic: "Samozřejmě jsme rádi, že se nám podařilo podílet se na vypracování projektu s obcí Držovice, takže tím jsme to nějakým způsobem podpořili."

Uzavřený úsek měří asi dva kilometry a motoristé nyní musí po objížďce.

Jaroslav Studený (ODS), starosta Držovic: "Bohužel musí se objíždět přes Prostějov, přes severní obchvat nebo zezadu jak se říká "Šemanovem“ do Smržic. Půjde ale jen maximálně o dva a půl měsíce, tak to stojí za to vydržet."

Protože všechny čeká nová bezpečnější cesta. A v Držovicích navíc i lepší podmínky pro chodce.

Aleš Moskal (nez.), starosta Smržic: "Jsou to práce, které zpevňují propadlou krajnici, takže je předpoklad, že silnice, která je jakoby v oblouku, se narovná a bude působit širším dojmem."

Jaroslav Studený (ODS), starosta Držovic: "My budeme budovat parkoviště na ulici Smržická a chodník včetně přecházení pro chodce v ulici Olomoucká, která je velmi frekventovaná. Chodníky budou propojeny s centrální částí Držovic."

Doposud museli lidé přecházet dosti nepřehlednou křižovatku, s odlišnými výškami ramen, nechráněni.

Jaroslav Studený (ODS), starosta Držovic: "Nyní bude v křižovatce místo pro přecházení. Přechod pro chodce Police ČR totiž nedoporučuje kvůli nehodovosti. Ta v místě není žádná, tím pádem by vznikla. Především po obou stranách vozovky bude chodník."

Pokud půjde všechno podle plánu, silnice Držovice – Smržice bude po rekonstrukci uvedena do provozu 9. prosince 2024.

Zdroj: POLAR televize Ostrava