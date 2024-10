Silnice na Bruntálsku nejsou zatím bezpečné ani sjízdné, některé úseky je nutné objet

Martin Henč (ANO), starosta Bruntálu: "Spojení Bruntálu do okolních měst a obcí je celkem, můžu říct lidově, na pohodu, jediný problém je úsek Nové Heřminovy – Krnov, kde v Nových Heřminovech je hlídka policie a pouští tímto směrem pouze humanitární pomoc a složky IZS, to znamená, všichni řidiči, kteří jedou z Bruntálu do Krnova, tak měli by se vyhnout tady tomuto úseku.”

Postupně se obnovuje provoz také v těžce postižených Karlovicích. Některé boční mosty jsou zničeny, hlavní silnice však bude brzy průjezdná.

Jarmila Helekalová (nez.), starostka Karlovic: "Správa silnic nám dnes sdělila, že ta hlavní silnice, která vede přes Karlovice, by měla být opravena příští týden, to jsme moc rádi, no a co se týká těch místních komunikací, potrhaných, podemletých, tak ty budeme řešit, až budou všechny ty povodňové nánosy odstraněny.“

Spojení města Vrbna pod Pradědem s Jeseníkem je také přerušeno, je však možná objízdná trasa.

Petr Kopínec (ANO), starosta Vrbna pod Pradědem: "My vlastně v téhle chvíli už jsme téměř propojení do všech směrů, samozřejmě s největší opatrností, nejhorší je zatím cesta směrem na Vidly a Jeseník, ta je neprůjezdná. Do Jeseníku se můžeme dostat oklikou přes Zlaté Hory a vrchem vlastně kolem polské hranice. Jinak směr Bruntál je otevřený, směr Rýmařov také jsou tam samozřejmě místně někde spadlé kraje cest, tak opatrně.“

Výlety do Jeseníků v současné době nejsou doporučeny a jsou možné jen se zvýšenou opatrností a využíváním náhradních silničních spojení. Situace je složitá také v dalších obcích, jako například Široká Niva, Dětřichovice nebo Zátor.

Zdroj: POLAR televize Ostrava