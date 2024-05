SIlnice na Košťálov se rekonstruuje, pozor na uzavírky

Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje (SLK): "Stavba je rozdělena do tří etap, dojde ke kompletní rekonstrukci více jak pětikilometrového úseku. Dojde také k vybudování nového odvodnění a všech souvisejících staveb."

Pro řidiče to znamená značné komplikace. Částečné uzavírky se budou v průběhu stavby měnit.

Jan Sviták (SLK), statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje: "To co je asi důležité pro místní a řidiče je, že se vždy do lokality dostanou. Po celou dobu stavby bude v místě částečná uzavírka." Zdeněk Rajm (Nezávislí kandidáti Lomnicka), místostarosta Lomnice nad Popelkou: "Dopravní uzavírka s sebou přináší i ten nešvar, že někteří řidiči vjíždí do zákazu. Chtěli bychom proto na všechny apelovat, aby zákazy a objížďky dodržovali, protože to je důležité i pro jejich bezpečnost." Jan Sviták (SLK), statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje: "Stavba začala asi v polovině března. Ukončení stavby je naplánováno na 23.11."

Do té doby by měly být vyřešeny i zastávky a další nezbytnosti, jako třeba odvodňovací prvky po celé délce silnice. Náklady na stavbu, jejímž investorem je Liberecký kraj, přesáhnou 67 milionů korun.

Zdroj: POLAR televize Ostrava