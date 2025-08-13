Silnice u obce Přestavlky bude do podzimu uzavřena

Josef Holek, tiskový mluvčí KSÚS: „Od Sedlce - Prčic směrem na hranice s Jihočeským krajem opravujeme pětikilometrový úsek silnice II/120, přičemž za práce zaplatíme zhruba devadesát milionů korun i s daní.“
Kromě klasické opravy silnice tu stavební firma PORR sanuje a upravuje veškeré konstrukční vrstvy, pročišťuje odvodňovací prvky, obnovuje propustky a vtokové objekty. Součástí zakázky je i obnova a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení.
Borek Růžek, vedoucí provozu Jih a Západ, společnost Porr: „Stavba je rozdělena na tři etapy, v tuto chvíli se nacházíme na nejdelší z etap od Přestavlk k hospodě Na Františku. Na stavbě aktuálně probíhají zemní práce, kde probíhají sanace, armované svahy a zároveň na hrázi rybníka dochází k pracím na římse.“
Prakticky každá dopravní stavba si vyžádá větší či menší dopravní omezení. Tady je ale výhoda, že to řidiči pocítí naprosto minimálně.
Josef Holek, tiskový mluvčí KSÚS: „Samozřejmě objížďky jsou, protože silnice je v tuto chvíli v úseku Přestavlky a dále k jižním Čechám uzavřena, ale to zdržení není nijak dlouhé, obvykle jde o pár kilometrů anebo o pár minut cesty navíc.“
Objízdná trasa vede přes Jetřichovice a nazpátek. Tato etapa by měla skončit během podzimu, zhruba od listopadu naváže další etapa Sedlec - Prčice - Přestavlky a na jaře příštího roku bude dokončena poslední etapa. Přibližně na konci dubna má pak být celá stavba kompletně dokončena.
Zdroj: POLAR televize Ostrava