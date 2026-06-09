Silnice v Břežanském údolí v Praze-Zbraslavi je kvůli opravám neprůjezdná

Jan Pípal, hlavní stavbyvedoucí akce, společnost M-SILNICE: „Aktuálně probíhá výstavba monolitických opěrných zdí, kterých v břežanském údolí vznikne celkem 22 v celkové délce nějakých 1,7 kilometru.“
Práce samozřejmě komplikují dopravu.
Josef Holek, tiskový mluvčí KSÚS: „Silnice je po celou dobu uzavřená, objízdná trasa je vedená přes Zvoli a Vrané nad Vltavou. To zdržení pro řidiče je v řádu několika málo desítek minut.“
Veškeré práce na sebe dokonale navazují, aktuálně probíhá především výkopová práce velkými těžebními stroji, tak i drobné práce na základových spárách a odvodněních.
Jan Pípal, hlavní stavbyvedoucí akce, společnost M-SILNICE: „Samozřejmě se tu angažuje spousta profesí, ať už jsou to tesaři, betonáři nebo vazači železa.“
Dolnobřežanské údolí je sice krásné a protéká jim hezký potůček, silničářům ale poměrně komplikuje práci.
Jan Pípal, hlavní stavbyvedoucí akce, společnost M-SILNICE: „Potok je v těsné blízkosti výkopových jam, celá půda a podloží je zvodnělé, to znamená, že do výkopových jam zatéká větší množství vody, se kterým si musíme poradit. Ať už odčerpáváním nebo nějakými přírodními, přirozenými bariérami se snažíme vodu odklonit tak, aby zásah do koryta a do celého toho rázu Břežanského údolí byl co nejmenší.“
Práce by měly skončit do konce letošního roku a celá stavba si vyžádala náklady zhruba za 352 milionů korun.
Zdroj: POLAR televize Ostrava