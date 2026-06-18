Silnice v Kyjově u Žďáru nad Sázavou bude uzavřena, řidiči neprojedou

Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Na začátku roku jsme opravili jeden úsek od Chroustova do Kyjova a průtah je opravený také. Ta silnice je ve velmi špatném stavu, takže tam bude provedena recyklace za studena a pokládka dvou asfaltových vrstev.“
Délka opravovaného úseku je zhruba jeden kilometr. Rekonstrukce vozovky se týká úseku od obce Kyjov až po křížení se silnicí III/34826 spojující obce Pavlov a Černou.
Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Akce bude realizována za úplné uzavírky. Délka omezení se předpokládá zhruba jeden měsíc. Co se týče objížďky tak pravděpodobně povede buď nahoru na Pavlov a Bohdalov nebo spodem přes Arnolec a Stáj.“
Uzavírka by měla celkově trvat jeden měsíc. Řidiči by měli s omezením počítat a využívat objízdných tras. Hotovo by tedy mělo být v srpnu.
Zdroj: POLAR televize Ostrava