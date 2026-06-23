Silnice z Holkova směrem k dálnici D3 je až do srpna úplně uzavřená

Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: “Od pondělí 15. 6. došlo k úplnému uzavření silnice II/155, a to v úseku mezi železničním přejezdem v Holkově a Prostředními Svinci. Uzavírka bude trvat až do zprovoznění stavby Třebonín-Rájov, což je dálniční přivaděč na mimoúrovňovou křižovatku Třebonín 1/39. To je její druhá část.”
Jedná se o úplnou uzavírku a řidiči budou muset celé léto využít náhradní trasy.
Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Značené trasy jsou po silnici I/3, I/39 a po silnici druhé třídy II/155."
Objízdné trasy jsou značené a za nepříjemnosti způsobené stavbou se Ředitelství silnic a dálnic všem omlouvá. I veřejná autobusová doprava je vedena po objízdných trasách po silnicích třetí třídy.
Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Zhruba 200 metrů stávající silnice se bude totálně rekonstruovat, protože tam chybí propustky, odvodnění a podobně. Z toho důvodu je to za úplné uzavírky."
Zmíněný úsek bude stát téměř 323 milionů korun. Pokud práce půjdou podle plánu, bude silnice znovu průjezdná 31. srpna tohoto roku. Ve stejném termínu by měl být hotový i zmiňovaný přivaděč k dálnici D3 Dolní Třebonín – Rájov.
Zdroj: POLAR televize Ostrava