Silnici v Jablunkově uzavřela oprava klenbového mostu, řidiči musí místo objíždět

Marek Melichárek, technicko-provozní náměstek ředitele Správy silnic MSK: “V současné době probíhá rekonstrukce mostu evidenčního čísla 4747 v Jablunkově. Tento most je zvláštností, kdy je jednoklenbový a z pískovcových kvádrů a je postaven už od roku 1945. Na základě diagnostiky se zjistilo, že špatnou zatížitelnost a proto byl už dříve podepřen. Rekonstrukce se odvíjí s tím, že dojde k demolici mostního svršku, odtěžení zásypu a zesílení včetně izolace.”Jiří Hamrozi (KDU-ČSL), starosta Jablunkova: “Za město spíš upozornění na dodržování všech značení, protože pak dochází k tomu, že při nedodržení slepé cesty se musí otáčet ve dvorech, popřípadě je to navede na další slepé cesty a nemůžou pokračovat dále.

Zatímco automobily musí uzavřené místo objíždět, chodci a cyklisté mohou projít po lávce pro pěší. Ta má však omezenou nosnost.

Jiří Hamrozi (KDU-ČSL), starosta Jablunkova: “Co se týče našeho mostku pro pěší, tak je třeba dodržovat i to značení, že je to pro určitý počet lidí a hlavně ať nejezdí na motocyklech přes tento mostek. Je to opravdu v havarijním stavu a budeme ho muset nějak vyztužit po rekonstrukci stávajícího silničního mostu. Je třeba taky myslet na objízdné trasy. Ne všechny jsou úplně v dobré kondici, takže postupně je opravujeme, protože tou zvýšenou dopravou dochází k tomu, že jsou tam větší výmoly a dochází k degradaci povrchu.”

Po rekonstrukci mostu by měla být bezpečnější i doprava v jeho blízkém okolí.

Jiří Hamrozi (KDU-ČSL), starosta Jablunkova: “Pro obyvatele Jablunkova je tento most citlivým tématem, protože je kamenný a obloukový. Když se dozvěděli, že se bude rekonstruovat, ptali se, v jakém rozsahu to bude. Jestli ho nenahradíme nějakou železobetonovou obludou. Nenahradíme. Zůstane kamenná skořepina, dá se tam nová výplň, vespod se zruší ocelová výztuž, která tam nemá opodstatnění. Kamenný most bude mít pouze vzdušné zábradlí, nebude tam kamenná opěrná zídka, protože při výjezdu ze sanatoria nebylo vidět do křižovatky.

Zdroj: POLAR televize Ostrava