Silnici v Rohozné na Vysočině čeká rekonstrukce, budou platit objízdné trasy

Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Je to silnice, která napojuje Rohoznou dál na nový Rychnov. Dál z Rohozné máme tu silnici opravenou. Bude tam určitě úplná uzavírka, ty práce se nedají dělat po částech."
Opravy se týkají úseku od křižovatky se silnicí spojující Horní Cerekev a Dolní Cerekev až po obec Rohozná.
Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Objížďka bude vedená přes Horní Cerekev a Nový Rychnov, kdyby to šlo druhou stranou přes Dušejov, tak by se to mohlo setkat s uzavírkou Dušejova, kterou letos plánujeme taky."
Dopravní omezení v Rohozné by mělo trvat zhruba 2 a půl měsíce. Silničáři by tedy měli mít hotovo na konci srpna letošního roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava