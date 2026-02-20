Silný rok 2025 pro Českou exportní banku: nové obchody za 9,54 miliardy korun

„V posledních letech jsme změnili způsob, jakým banka funguje i jak přemýšlí o obchodu. Chceme být moderní exportní bankou, která reaguje na potřeby klientů rychleji, flexibilněji a s větším důrazem na konkrétní řešení. Loňský rok ukázal, že transformace České exportní banky přináší konkrétní výsledky. Dlouhodobě se nám také daří snižovat provozní náklady, za posledních 10 let o 38 %,“ uvedl Daniel Krumpolc, předseda představenstva a generální ředitel ČEB.
Silná čísla a diverzifikované portfolio
ČEB v roce 2025 financovala investice a exportní aktivity českých firem na řadě zahraničních trhů. Důraz kladla zejména na podporu průmyslu, energetiky, dopravy a investic v zahraničí, které posilují dlouhodobou konkurenceschopnost české ekonomiky.
Objem nových obchodů ve výši 9,54 miliardy korun navazuje na výrazný růst banky v posledních letech a potvrzuje stabilizaci jejího portfolia i vysokou kvalitu financovaných projektů. Meziroční růst dosáhl takřka 30 %.
Konkrétní projekty: strojírenství, energetika i doprava
Mezi významné obchody uzavřené v roce 2025 patří například financování společnosti FERMAT, tradičního českého výrobce obráběcích strojů a zkušeného exportéra. ČEB podpořila investici firmy v USA, která směřuje k rozšíření výrobních a prezentačních kapacit na severoamerickém trhu.
Dalším příkladem úspěšné dlouhodobé podpory je spolupráce se skupinou ENERGO-PRO, kde ČEB financovala investice v oblasti energetiky v zahraničí. Projekt navazuje na úspěšné působení skupiny na mezinárodních trzích a přispívá k rozvoji bezemisních zdrojů energie.
Novým klientem banky se v roce 2025 stala také společnost RegioJet, významný soukromý dopravce s rostoucím podílem zahraničních tržeb. ČEB podpořila rozšíření vozového parku společnosti, které umožní další expanzi zejména na zahraničních trzích a posílí konkurenceschopnost českého dopravního byznysu v mezinárodním měřítku.
„Naším cílem je podporovat českou ekonomiku v tom, aby se posunula do oblastí s vyšší přidanou hodnotou. V souladu s nově schválenou Hospodářskou strategií budeme podporovat nejen investice, inovace a rozvoj českých vývozně orientovaných podniků, ale i strategické sektory, kde není komerční nabídka na finančním trhu dostatečná,“ uzavřel Daniel Krumpolc.
ČEB dlouhodobě hraje významnou roli v podpoře českého obranného a bezpečnostního průmyslu. Vyplňuje mezery tam, kde je ochota komerčních bank financovat tento strategický segment omezená. Mimo tradiční odvětví, jako je strojírenství, obrana, energetika nebo doprava, se banka stále více zaměřuje i na obory s růstovým potenciálem, jako jsou informační a komunikační technologie a také na investice českých firem v zahraničí.
Česká exportní banka chce na úspěšný rok 2025 navázat i v dalších letech. Jejím cílem je nadále posilovat roli státu v podpoře exportu a investic v zahraničí, doplňovat komerční bankovní sektor a pružně reagovat na vznikající tržní mezery.
Detailní výsledky svého hospodaření zveřejní ČEB na jaře letošního roku.
Zdroj: Česká exportní banka