Silný signál pro investory: VR LIFE a H2 Global Group potvrzují hodnotu českých inovací v MedTechu

V červnu 2023 vstoupila do VR LIFE dceřiná společnost H2 Investment ze skupiny H2 Global Group investicí ve výši 15 milionů korun výměnou za 20% podíl. Už tehdy šlo o vstup do projektu, který měl za sebou silný technologický základ, klinickou využitelnost i ambici škálovat řešení za hranice domácího trhu. Právě tento krok dnes ukazuje, že dobře načasovaná investice do medicínské technologie může vytvořit výraznou hodnotu ještě před případným strategickým prodejem.
Další validační moment přišel v únoru 2026, kdy VR LIFE uzavřela „seed“ investiční kolo ve výši 600 tisíc eur, do něhož vstoupili mimo jiné Garage Angels a Electron CP. Podle materiálů H2 Global Group se po tomto kole podíl H2 Investment naředil na 18,26 %, avšak implikovaná hodnota tohoto podílu vzrostla na přibližně 1,278 milionu eur, tedy zhruba 31,2 milionu korun. To představuje více než dvojnásobek původní investice. Nejde sice o realizovaný výnos, ale o jasný signál, že správně vybraný český MedTech projekt může být již v dalším investičním kole rychle přeceněn vyšší valuací.
Síla tohoto příběhu přitom nestojí jen na investičních číslech, ale především na tom, že VR LIFE vybudovala produkt s reálným využitím ve zdravotnictví. VR Vitalis Pro je certifikovaný zdravotnický prostředek určený pro rehabilitaci pacientů ve zdravotnických zařízeních. VR LIFE spolupracuje například s FN Ostrava, Rehabilitačním ústavem Hrabyně, Nemocnicí AGEL Ostrava-Vítkovice, Lázněmi Darkov, Rehabilitační nemocnicí Beroun, Malvazinkami, FNO Olomouc, Centrem pohybové medicíny Pavla Koláře nebo lázeňskými skupinami Royal Spa a Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník. Podle společnosti je produkt nasazen již ve více než 40 zdravotnických zařízeních a soukromých ambulancích.
Významným momentem bylo také získání ocenění Firma roku 2024 v Moravskoslezském kraji. Společnost současně rozvíjí registrační aktivity u amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) s cílem vstoupit na trh v USA v průběhu několika následujících měsíců. Právě kombinace klinické využitelnosti, regulatorní připravenosti a zahraniční expanze je jedním z důvodů, proč se podobné projekty stávají investičně stále atraktivnějšími.
„Již několik let sním o tom, že budeme moci pomáhat lidem po celém světě a současně vybudovat silný a funkční obchodní model, který potvrdí životaschopnost celého systému. Díky VR Vitalis a našemu unikátnímu řešení, se kterým expandujeme do zahraničí, se tento sen začíná postupně naplňovat,“ říká Jana Trdá, Ph.D., zakladatelka VR LIFE.
Právě oblast rehabilitace a neurorehabilitace patří mezi segmenty, kde digitální zdravotnické technologie dávají mimořádný smysl. V době rostoucí poptávky po péči a nedostatku personálu se řešení, která zvyšují efektivitu péče, motivaci pacientů a kapacitu rehabilitace, stávají strukturální potřebou. I proto je dnes MedTech pro investory stále zajímavější. Hodnota v tomto segmentu nevzniká jen v samotném produktu, ale především v kombinaci duševního vlastnictví, certifikace, klinické validace, regulatorní připravenosti a schopnosti škálovat řešení napříč trhy.
Právě v této logice je potřeba vnímat i další krok H2 Global Group. Skupina totiž není pouze investorem do perspektivních projektů, ale současně rozvíjí i vlastní technologickou a patentovou základnu prostřednictvím své dceřiné společnosti H2 Medical Technologies. Součástí společného inovačního rámce H2 Medical Technologies a projektu VR Vitalis je také unikátní patentově připravované řešení, které propojuje molekulární vodík s virtuální realitou pro rehabilitaci plic. Na tuto technologickou kombinaci již byl zpracován užitný vzor a podána patentová přihláška. Tento krok potvrzuje, že ambicí skupiny není pouze rozvíjet jednotlivé produkty, ale budovat širší platformu chráněnou duševním vlastnictvím s potenciálem další klinické validace i komerčního využití.
V tomto kontextu se do středu pozornosti dostává právě H2 Global Group jako celek. Skupina staví na více než 19 letech výzkumu a vývoje, evropském patentu EP 3701956 a po schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv(SÚKL) v lednu 2026 prostřednictvím dceřiné společnosti H2 Medical Technologies zahájila klinickou studii i registrační fázi prvního zdravotnického prostředku na světě využívajícího molekulární vodík. Při současné pre-money valuaci 1,6 miliardy Kč pracuje společnost s ambicí dosáhnout během tří let transakční hodnoty v rozmezí 0,5 až 1,5 miliardy USD, tedy přibližně 11,5 až 34,5 miliardy Kč. To by oproti současné valuaci znamenalo růst přibližně o 600% až 2000%. Pro stávající společníky i akcionáře, kteří do projektu postupně vstupují, jde o velmi silný signál budoucího hodnotového vývoje. Globální trh navíc opakovaně potvrzuje, že strategičtí kupci jsou za kvalitní zdravotnické technologie ochotni platit velmi vysoké částky.
Potenciál této oblasti navíc podporuje více než 3 000 vědeckých publikací zaměřených na využití molekulárního vodíku v medicíně, včetně více než 150 studií na lidech, což z H2 Global Group dělá projekt s parametry, které investoři v medicínských technologiích (MedTech) sledují velmi pozorně. Z pohledu trhu tak nejde jen o další startupový příběh, ale o společnost, která propojuje patentově chráněnou technologii, klinický posun, regulatorní postup a investiční růstový potenciál.
„Dlouhodobě velmi citlivě vnímám, v jakém stavu se dnes zdravotnictví nachází, zejména pokud jde o duševní zdraví dětí, kvalitu života seniorů i lidí, kteří do vyššího věku teprve postupně vstupují. To jsou jedny z největších společenských výzev současnosti a už není možné je dál přehlížet. Jsem přesvědčen, že společně s naším mezinárodním týmem, který propojuje špičkové japonské vědce a lékaře s českými odborníky, inovátory a dalšími experty ze zahraničí, dokážeme nabídnout světu udržitelná, neinvazivní a funkční řešení s reálným dopadem na kvalitu života lidí. Naší ambicí totiž není jen vyvíjet nové technologie, ale proměňovat je v dostupné inovace s dlouhodobým přínosem pro celou společnost. Tento přístup ztělesňuje i naše neinvazivní vodíkové řešení, které má budoucí uplatnění nejen v oblasti prevence a podpory léčby Alzheimerovy demence a mírné kognitivní poruchy (MCI), ale také u širokého spektra zánětlivých procesů v organismu. Právě v těchto oblastech dnes medicína hledá nové, bezpečné a funkční cesty, jak pacientům nabídnout vyšší kvalitu života, účinnější dlouhodobou podporu a ve výsledku i lepší a zdravější společnost,“ říká David Maršálek, generální ředitel a zakladatel H2 Global Group.
Příběh VR LIFE a produktu VR Vitalis tak není jen úspěchem jedné firmy. Pro H2 Global Group představuje konkrétní důkaz, že dobře načasovaná investice do českého MedTechu může přinášet nejen strategický význam, ale i rychle rostoucí hodnotu. A právě to je pro investory jeden z nejdůležitějších signálů. Český MedTech dnes ukazuje, že i na domácím trhu mohou vznikat projekty s klinickým, mezinárodním i investičním potenciálem. H2 Global Group patří mezi společnosti, které tento trend dokážou nejen rozpoznat, ale také aktivně spoluvytvářet.
David Maršálek - šéfredaktor H2 Times News, prvních vodíkových novin, a zároveň generální ředitel a zakladatel společnosti H2 Global Group, která se zaměřuje na vývoj, klinickou validaci a mezinárodní škálování zdravotnických technologií založených na využití molekulárního vodíku a na propojování kapitálu s inovacemi v oblasti medicíny budoucnosti.
Zdroj: H2 Global Group
