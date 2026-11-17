Krajánek Cottage pomazánky představují moderní a zdravější alternativu ke klasickým majonézovým pomazánkám. Jedná se rovněž o zdroj vápníku a minerálů, cottage obsahuje totiž dobře vstřebatelný vápník pro pevné kosti a zuby, fosfor, draslík i selen. K nejoblíbenějším patří Krajánek Cottage pomazánka Tuňák, Se sušenými rajčaty a Se zeleninou. Krajánek se skvěle hodí pro vaše společné očekávání nových zážitků. Objevte lahodné pomazánky, jejichž základem je sýr Cottage. Vyberte si z několika oblíbených variant a dopřejte si lahodné potěšení kdykoliv během dne. Ideální na pečivo, ke svačině i jako rychlé občerstvení.
„Poctivá chuť pomazánky a lehčí složení. Přesně takové jsou pomazánky Krajánek, které si oblíbíte nejen pro jejich jemnou chuť, ale také pro vysoký obsah bílkovin a nízký obsah tuku. Tajemství jejich složení je Cottage sýr, který je důležitou součástí naší receptury,“ uvádí Martin Kincl, marketingový ředitel značky Krajánek. „Představuje chutnou a odlehčenou alternativu ke klasickým pomazánkám, která je lehčí a nutričně výhodnější oproti klasickým majonézovým variantám,“ dodává Martin Kincl.
Klasická chuť pomazánky-základ z Cottage
Nová řada Cottage pomazánek Krajánek přináší oblíbené lahůdkářské pomazánky v odlehčeném pojetí. Díky nahrazení části majonézy sýrem Cottage se podařilo výrazně snížit obsah tuku, a tím i celkovou energetickou hodnotu výrobků. Zároveň pomazánky obsahují až dvojnásobné množství bílkovin oproti klasickým majonézovým pomazánkám. Cottage pomazánky tak spojují oblíbenou chuť lahůdkářských pomazánek s výhodnějším nutričním složením. K dostání jsou ve standardním balení 100 g, vybrané příchutě také ve výhodném 1kg balení. Čtyři příchutě – Pikantní sýrová, Jalapenos, Červená řepa a Tuňák – navíc získaly ocenění Volba spotřebitele 2026. Potvrzují tak, že si získaly přízeň a důvěru zákazníků. Doporučená cena výrobku je 28,90 Kč za 100 g.
Krajánek Vám přeje krásný a zdravý vstup do Nového roku, ať už jste kdekoli
Zdroj: ALIMPEX FOOD a.s.
Kontakt:
Kateřina Goroškov
Muniga s.r.o./Jednatelka
E-mail: katreh@post.cz
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60087.