Silvio Napoli se po dokončení změny ve vedení ujal funkce generálního ředitele společnosti Lucid

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  9:02
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Newark (USA) 3. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), výrobce nejmodernějších softwarově definovaných vozidel a technologií na světě, dnes oznámila, že se Silvio Napoli s okamžitou platností ujal funkce generálního ředitele (CEO).

O nástupu Napoliho do funkce generálního ředitele společnost informovala již 14. dubna.

Jménem představenstva jsme rádi, že se Silvio ujímá vedení společnosti Lucid v této důležité fázi jejího rozvoje," uvedl předseda představenstva společnosti Lucid Turqi Alnowaiser. „Představenstvo je i nadále plně odhodláno podporovat dlouhodobou budoucnost společnosti Lucid a má silnou důvěru ve Silviovo vedení."

Poté, co jsem strávil čas s našimi týmy a hlouběji se seznámil s našimi produkty a technologiemi, jsem stále více přesvědčen o naší schopnosti dosahovat konzistentních výsledků a vytvářet dlouhodobou hodnotu," uvedl Napoli. „Zaměříme se na posilování zapojení zákazníků, důsledné a odpovědné řízení, zvyšování nákladové konkurenceschopnosti a zjednodušování organizační struktury i procesů, abychom plně využili sílu našeho týmu."

Napoli přináší desítky let zkušeností s vedením průmyslových podniků na globální úrovni. Naposledy působil jako předseda představenstva a generální ředitel skupiny Schindler. Jeho zkušenosti zahrnují řízení rozsáhlých mezinárodních operací, finanční management a technologicky orientované podnikání.

Marc Winterhoff, který působil jako prozatímní generální ředitel, se vrátil na pozici provozního ředitele (COO) a bude podřízen Napolimu.

O společnosti Lucid Group

Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) je technologická společnost, která prostřednictvím inovací vytváří výjimečné zážitky z mobility a posouvá tak svět vpřed. Společnost staví na vlastní technologii a softwarově definovaných architekturách vozidel a její řada oceňovaných vozidel přináší do prémiových segmentů globálního automobilového trhu přístup „Compromise Nothing™". Společnost Lucid navrhuje a vyvíjí své produkty interně a montuje je ve svých vertikálně integrovaných závodech v Arizoně a Saúdské Arábii, což umožňuje neustálé inovace v oblasti vozidel, softwaru a pokročilých asistenčních systémů pro řidiče a funkcí připravených pro autonomní řízení.

Výhledová prohlášení

Toto sdělení obsahuje „výhledová prohlášení" ve smyslu ustanovení o „bezpečném přístavu" amerického zákona o reformě soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995. Tato výhledová prohlášení lze rozpoznat podle použití slov jako „odhadovat", „plánovat", „předpokládat", „předpovídat", „zamýšlet", „bude", „musí", „očekávat", „předpokládat", „věřit", „usilovat", „zaměřovat se", „pokračovat", „mohl by", „může", „možná", „možný", „potenciální", „předpovídat" či jinými podobnými výrazy, které předpovídají nebo naznačují budoucí události či trendy nebo které nejsou prohlášeními o historických skutečnostech. Výhledová prohlášení zahrnují mimo jiné prohlášení týkající se oblastí zájmu a priorit vedení. Výhledová prohlášení nejsou určena k tomu, aby sloužila jako záruka, ujištění nebo definitivní prohlášení o skutečnosti či pravděpodobnosti, a žádný investor se na ně nesmí spoléhat. Skutečné události a okolnosti je obtížné nebo nemožné předvídat a mohou se od výhledových prohlášení lišit. Mnohé skutečné události a okolnosti jsou mimo kontrolu společnosti. Výhledová prohlášení podléhají řadě rizik a nejistot, včetně faktorů popsaných v upozornění a v části Rizikové faktory v naší výroční zprávě na formuláři 10-K za rok končící 31. prosincem 2025, v aktuálních zprávách na formuláři 8-K a v dalších dokumentech, které společnost podala nebo podá Komisi pro cenné papíry a burzu. Pokud se některá z těchto rizik naplní nebo se předpoklady společnosti ukáží jako nesprávné, skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků implikovaných v těchto výhledových prohlášeních. Mohou existovat další rizika, o nichž společnost v současné době neví nebo která společnost v současné době považuje za nepodstatná, která by rovněž mohla způsobit, že se skutečné výsledky budou lišit od těch, které jsou obsaženy ve výhledových prohlášeních. Výhledová prohlášení navíc odrážejí očekávání, plány nebo prognózy společnosti ohledně budoucích událostí a názory k datu tohoto sdělení. Společnost předpokládá, že následné události a vývoj způsobí změnu jejích hodnocení. Ačkoli se společnost může v budoucnu rozhodnout tato výhledová prohlášení aktualizovat, výslovně se zříká jakékoli povinnosti tak učinit. Na tato výhledová prohlášení by se nemělo pohlížet jako na vyjádření hodnocení společnosti k jakémukoli datu po datu zveřejnění tohoto sdělení. V souladu s tím by se na výhledová prohlášení nemělo nadměrně spoléhat.

 

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