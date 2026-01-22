Simplicity Investors realizuje strategickou investici do InPostu: propojení smart-city služeb s evropskou logistickou infrastrukturou

Investice je krokem založeným na dlouhodobé strategii. Jejím cílem je propojit digitální služby pro města a samosprávy s fyzickou logistickou infrastrukturou, která se stává přirozenou součástí fungování evropských měst. Za realizaci investice odpovídá Miloš Kohout, ředitel městské divize Simplicity Investors.
Klíčovým prvkem spolupráce je aplikace SOM („Všechny služby města v mobilu“), kterou Simplicity provozuje jako komunikační platformu pro samosprávy. Aplikace má více než 100.000 měsíčně aktivních uživatelů ve čtyřech zemích a umožňuje městům efektivně komunikovat s obyvateli, zveřejňovat oznámení a řešit podněty. Právě tato digitální vrstva má být postupně integrována s infrastrukturou InPostu – například prostřednictvím notifikací a informací o výdejních boxech přímo v městském rozhraní.
InPost naopak přináší rozsáhlou fyzickou infrastrukturu a dlouhodobou spolupráci se samosprávami při umisťování boxů do veřejného prostoru a rozvoji udržitelné městské logistiky. Společnost působí na devíti evropských trzích, provozuje více než 54.300 automatizovaných výdejních boxů v rámci sítě 88.600+ výdejních míst a v roce 2024 doručila přes 1,1 miliardy zásilek, meziročně o 22 % více.
Mezi klíčové akcionáře InPostu patří PPF Group s podílem přibližně 28,75 %, dále technologický investor Marcelo Claure a zakladatel a CEO Rafał Brzoska. Investice Simplicity Investors tak zapadá do strategie „smart money“, která spojuje technologie, města a dlouhodobý evropský růst pod silným investičním a manažerským vedením.
Zdroj: Simplicity Investors
