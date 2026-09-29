Simulátor místo letáku: jak zvětšit ROI a získat kontakty na EXPO

Jako vysoce efektivní řešení se ukazuje koncept high-tech marketingu, ale s lidským faktorem. Český technologický startup RoarFun™ na mezinárodním trhu demonstruje, že samotný špičkový hardware – ať už se jedná o virtuální realitu nebo pohyblivé simulátory – bez správně nastaveného lidského faktoru k pozitivnímu výsledku nestačí. Pouze synergie pokročilé techniky a profesionálního vedení dokáže proměnit pasivní pozornost v reálné obchodní kontakty.
Lidská soutěživost a touha po překonávání výzev jsou pilíře, na kterých staví moderní gamifikace v marketingu. Umístění profesionálního závodního simulátoru nebo leteckého trenažéru stíhačky na výstavní plochu okamžitě mění dynamiku celého prostoru. Pokud je instalace doplněná o výsledkovou tabuli Grand Pilot, kolemjdoucí se přirozeně zastavují, sledují výkony ostatních a podvědomě porovnávají zobrazené výsledky s těmi svými, případně se v nich probouzí touha tyto výsledky překonat.
"Výsledková tabule je základ. Právě emoce a soutěživost, které vyvolává, jsou tím, co kolem simulátoru vytváří skutečně živou atmosféru," vysvětlil David Bako, Event Director v RoarFun™
Jako příklad z praxe může posloužit nasazení technologií na prestižním veletrhu v Mnichově. Na prostorově omezeném stánku byly instalovány dva přenosné simulátory s virtuální tratí, do níž byl kompletně integrován digitální branding klienta a jeho partnerů. Tento krok přinesl během čtyř dnů přes 2,2 milionu zobrazení značky, a to bez nutnosti fyzických úprav stánku či ekologicky nešetrného lepení plastových bannerů. Digitální integrace loga přímo do herního prostředí propojuje pozitivní emoce ze hry s identitou vystavovatele, což výrazně zvyšuje zapamatovatelnost značky.
Role lidského faktoru při překonávání bariér
Pořízení nebo pronájem pokročilého hardwaru však představuje pouze první krok. Druhým, a často kritickým bodem marketingu na akcích, je překonání ostychu návštěvníků. Na odborných B2B konferencích se lidé v manažerských či technických pozicích často obávají selhání nebo ztrapnění před kolegy a konkurencí. Strach z nesprávného ovládání sofistikované techniky může převážit nad zvědavostí, což vede k tomu, že lidé kolem expozice pouze projdou, aniž by se sami fyzicky zapojili.
RoarFun™ tento problém řeší aktivním nasazením vyškolených operátorů, jejichž úkolem není pouze technická správa zařízení, ale především role průvodců a zprostředkovatelů zážitku. Operátoři upravují náročnost simulace v reálném čase tak, aby byl zážitek motivující jak pro úplné začátečníky, tak pro zkušené jezdce. Moderují průběh soutěže, komentují zajímavé momenty na trati a přirozeně zapojují přihlížející diváky do povzbuzování. Během několika desítek sekund dokážou odhadnout náladu a schopnosti účastníka, srozumitelně vysvětlit principy ovládání a zbavit ho nervozity. Tento lidský faktor se ukazuje jako skvělé pojítko mezi zážitkem z jízdy a značkou klienta.
"Jakmile návštěvníky přesvědčíme, aby si simulátor i přes počáteční ostych vyzkoušeli, nakonec si zážitek vždy užijí. Možnost přizpůsobit obtížnost přitom hraje velkou roli - i člověk bez předchozích zkušeností se může zapojit, pobavit se a cítit se za volantem komfortně," uvedl David Bako, Event Director v RoarFun™
Přeměna emocí v obchodní data - synergie člověka a stroje
Spojení technologické gamifikace a lidského vedení vytváří velmi funkční model aktivního marketingu. Vyplavené endorfiny a adrenalin po závodě navozují u návštěvníků stánku ideální stav pro navázání obchodního dialogu. Zapsání dosaženého času do výsledkové listiny již návštěvník nevnímá jako invazivní prodejní techniku nebo otravný marketingový krok. Stává se to přirozenou součástí soutěže o hlavní cenu.
Zatímco tradiční formy propagace typu rozdávání sladkostí nebo drobného občerstvení nepřinášejí hlubší logické propojení s byznysem vystavovatele, interaktivní simulace přímo asociuje značku s vlastnostmi, jako jsou inovace, rychlost, preciznost a orientace na výsledek. Obchodní zástupci firmy následně neoslovují chladné publikum, ale komunikují s lidmi, kteří již mají k danému silnou pozitivní vazbu.
V éře masové digitalizace a automatizace paradoxně roste význam autentického lidského kontaktu. Je to právě profesionálně zvládnutá lidská asistence, která dává digitálnímu zážitku emočně pozitivní rozměr a odbourává zábrany. Strategie high-tech marketingu s lidskou tváří tak představuje klíčový nástroj pro moderní B2B prezentace. Zaručuje nejen vysokou návratnost investic do event marketingu, ale především buduje trvalé a pozitivní povědomí o značce v očích potenciálních klientů.
Zdroj: RoarFun
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59365.