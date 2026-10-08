SIN rozzáří Designblok: Knížákovo LUX VIVA, High Craft, Jízdárna Pražského hradu

Praha 8. října 2026 (PROTEXT) - SIN představuje na Designbloku 2026 projekt LUX VIVA podle autorských návrhů Milana Knížáka. Soubor skleněných objektů propojuje volné umění, design a tradici českého sklářského řemesla. V sytě modrém, scénograficky pojatém prostoru ožívají vázy, svícny, police a další díla, která překračují hranici mezi užitným předmětem a autonomní sochou. Hlavní roli má světlo: uranové sklo pod UV zářením intenzivně fluoreskuje, modré a čiré sklo světlo zachycuje, láme a propouští. Instalace proměňuje vnímání barvy, hmoty i prostoru a reaguje na hlavní téma letošního Designbloku – SVĚTLO. Projekt je poctou Knížákově tvůrčí svobodě a ukázkou současných možností práce se sklem. Skleněné objekty realizoval Jiří Šín, architekturu expozice navrhl Jan Padyšák, kurátorkou je Paulina Skavova, grafický design připravila Mariana Jůdová. SIN děkuje paní Marii Knížákové a Romanu Pilíškovi za důvěru a spolupráci.
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Zdroj: Sin Studio Gallery
Kontakt:
Paulina Skavova
SIN Studio Gallery
E-mail: skavova@sinstudiogallery.com
Tel.: 603 720 262
www.sinstudiogallery.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59521.