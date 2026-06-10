SIN Studio Gallery představuje výstavu Pure Obsession sochařky Pauliny Skavove

Výstava představuje soubor skleněných a bronzových plastik, včetně koňských hlav v životní velikosti a dalších archetypálních motivů člověka a zvířete. Díla vznikla ve spolupráci se SIN Studio Gallery a sklářským mistrem Jiřím Šínem prostřednictvím technologie Vitrum Vivum, která umožňuje vytvářet monumentální modelované plastiky skla s mimořádnou světelnou hloubkou a detailností. Název Pure Obsession odkazuje k posedlosti tvorbou i k okamžiku, kdy se touha či idea mohou proměnit v závislost. Výstava je otevřena do 30. 9., Jungmanovo náměstí 21, Praha 1.
https://www.youtube.com/shorts/jfesLT8DJnc.
Zdroj: SIN Studio Gallery
Kontakt:
Paulina Skavova
SIN Studio Gallery
E-mail: info@sinstudiogallery.com
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