SINBON Electronics navázala spolupráci s Nexcellent Energy s cílem rozšířit využití vodíkové energie v městském průmyslu

Tchaj-pej (Tchaj-wan) 14. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - „Vždy jsme věřili ve spolupráci s partnery, kteří sdílejí stejnou vizi," uvedl Alex Shiung, náměstek viceprezidenta pro rozvoj obchodu ve společnosti SINBON. „Společně doufáme, že vybudujeme ekosystém šetrný k životnímu prostředí a prospěšný pro naši planetu."

Kromě jednotlivých technologií se společnost SINBON také snaží vybudovat širší ekosystém partnerů sdílejících společnou vizi inovací v oblasti udržitelné energetiky. Propojením poskytovatelů technologií, systémových integrátorů a provozních partnerů chce SINBON vyvíjet škálovatelná řešení v oblasti čisté energie, která bude možno nasazovat ve městech a průmyslových odvětvích po celém světě.

Vzhledem k tomu, že se města po celém světě snaží dosáhnout nulových emisí, roste naléhavá potřeba čistších a flexibilnějších energetických řešení. Zejména městské prostředí čelí rostoucím výzvám, když se snaží snižovat emise a zároveň zajišťovat spolehlivé napájení pro mobilní zařízení a autonomní systémy.

V reakci na tyto výzvy oznámila společnost SINBON, poskytovatel udržitelných řešení, spolupráci se společností Nexcellent Energy, tchajwanskou firmou specializující se na energetické systémy poháněné vodíkem. Cílem tohoto partnerství je urychlit vývoj řešení na bázi vodíkové energie určených pro nové energetické potřeby měst.

Spojením odborných znalostí společnosti SINBON v oblasti systémové integrace a výroby s technologickými schopnostmi společnosti Nexcellent Energy v oblasti vodíku plánují obě společnosti rozšířit aplikace vodíkové energie v celé řadě odvětví.

V rámci této spolupráce bude společnost SINBON Electronics využívat vodíkové energetické systémy firmy Nexcellent Energy k společnému rozvoji tržních příležitostí v různých oblastech využití, včetně malých elektrických vozidel, komerčních dronů, mobilních vodíkových mikrosítí a nebo lokálních napájecích systémů pro AI datová centra. Obě firmy se společně snaží rozšířit potenciální trh pro scénáře vyžadující delší provozní dobu, nízkou hlučnost a nízké emise uhlíku a nabídnout průmyslovým odvětvím přesvědčivou alternativu ke konvenčním řešením založeným na bateriích.

Tato vize již nabývá konkrétní podoby díky širší partnerské síti společnosti SINBON. Když společnost Swobbee, mezinárodní partner SINBONu pro energetické platformy, rozšiřovala infrastrukturu pro výměnu baterií ve velkých městech Spojených států, její generální ředitel Thomas Duscha si začal všímat zcela jiného problému městské energetiky.

V rušných čtvrtích New Yorku se tisíce food trucků stále spoléhají na benzínové generátory k provozu kuchyňského vybavení, chladicích jednotek a osvětlení. Tyto agregáty běží celé hodiny a produkují nepřetržitý hluk a emise v hustě zalidněných městských ulicích. Tato situace poukazuje na rostoucí potřebu čistších a tišších mobilních energetických řešení, která mohou lépe podporovat udržitelnost měst.

Společnost SINBON proto společně se firmami Swobbee a Nexcellent zkoumá možnosti nasazení modulárních energetických systémů poháněných vodíkem jako čistší alternativy. Takové systémy by mohly zajišťovat stabilní dodávky energie pro mobilní podniky, jako jsou food trucky, a zároveň výrazně snížit emise i hluk.

Společnost SINBON věří, že spolupráce tohoto typu představují důležitý krok k rozšíření udržitelných energetických řešení pro města po celém světě. Spoluprací s partnery, kteří sdílejí společnou vizi dekarbonizace a energetických inovací, si společnost klade za cíl urychlit zavádění technologií čisté energie nové generace a posílit globální ekosystém pro udržitelná řešení.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2978895/Diesel_vs__Hydrogen_Fuel_Cell_Generation_Comparison.jpg 

Zdroj: Sinbon Electronics

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Ve středočeských nemocnicích postupně přibývají robotická pracoviště

ilustrační snímek

Ve středočeských nemocnicích postupně přibývají robotická pracoviště. Fungují v Kladně a Benešově, letos by mělo vzniknout i v příbramské nemocnici. Připravují...

14. května 2026  15:43,  aktualizováno  15:43

Případ lobbisty Martina Dědice se vrací k ostravskému krajskému soudu

ilustrační snímek

Krajský soud v Ostravě se příští týden bude znovu zabývat případem ostravského lobbisty Martina Dědice, který je obžalován z manipulace s veřejnými zakázkami...

14. května 2026  15:41,  aktualizováno  15:41

Libeňský most se bourat nebude, potvrdil soud rozhodnutí antimonopolního úřadu

Zahájení 1. etapy rekonstrukce Libeňského mostu (13. května 2025)

Krajský soud v Brně dnes potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které zakazuje pražské Technické správě komunikací (TSK) zbourat historický Libeňský most a postavit jeho...

14. května 2026  16:02,  aktualizováno  17:12

Čeští a němečtí policisté hlídkují v Českém Švýcarsku kvůli německému svátku

Čeští a němečtí policisté se strážci se vydali na společné hlídky do národního parku České Švýcarsko. Na dnešek v Německu připadá Den otců (Vatertag), do...

14. května 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

V kladenské SŠ pomůže AI žákům, učitelům i v provozu, jde o pilotní projekt

ilustrační snímek

Umělá inteligence (AI) pomůže při výuce, hodnocení i v provozu Střední pedagogické a Střední odborné školy Kladno. Vznikne nový systém zapojení AI do...

14. května 2026  15:08,  aktualizováno  15:08

Českem hýbou případy násilí na dětech, soudci dostanou nové nástroje

Ústecký krajský soud představil nástroje, které pomohou soudcům rozhodovat v...

Speciálně proškolení soudci, užší spolupráce institucí a nové nástroje pro vyhodnocování rizika domácího násilí. Ministerstvo spravedlnosti představilo projekt, který má pomoci lépe chránit děti...

14. května 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

