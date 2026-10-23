SINEXCEL podruhé boduje v žebříčku Forbes Asia's Best Under A Billion 2026

Tento seznam zveřejněný v srpnovém čísle časopisu Forbes Asia oceňuje bez určení pořadí 200 veřejně obchodovaných společností vybraných z více než 19.000 firem v asijsko-pacifickém regionu, které mají roční tržby v rozmezí deseti milionů až jedné miliardy amerických dolarů. Mezi kritéria pro výběr patří mimo jiné úroveň zadluženosti, růst tržeb a zisku na akcii za období jednoho a tří let a rentabilita vlastního kapitálu za období jednoho a pěti let. Kvalitativní screening rovněž zohledňuje správu a řízení společností, účetní postupy, odpovědnost vůči životnímu prostředí a integritu vedení, čímž vyzdvihuje společnosti s nejen přesvědčivými výsledky, ale i udržitelným přístupem.
Kromě společnosti SINEXCEL, oceněné za solidní finanční výsledky a trvalý růst podnikání, se do letošního žebříčku dostalo dalších 27 společností z Číny.
Trvalý růst díky inovacím
Společnost SINEXCEL předvedla silnou obchodní dynamiku a dosáhla pětileté složené roční míry růstu (CAGR) ve výši 35,05 % u tržeb a 35,04 % u čistého zisku připadajícího akcionářům mateřské společnosti, přičemž jak rentabilita vlastního kapitálu (ROE), tak rentabilita investovaného kapitálu (ROIC) přesáhly 20 %.
V letech 2019 až 2025 přesáhly kumulativní výdaje na výzkum a vývoj 176 milionů USD (157 milionů EUR), přičemž v roce 2025 tvořili techničtí odborníci téměř 30 % z více než 2600 zaměstnanců.
Společnost SINEXCEL, jejíž filozofií je zaměření na zákazníka, plánování v dlouhodobém horizontu a závazek k vysoce kvalitnímu rozvoji, neustále zdokonaluje své manažerské postupy s cílem posílit svou konkurenceschopnost na trhu a odolnost podnikání.
Globální prvenství v klíčových energetických technologiích
Od svého založení v roce 2007 dosáhla společnost SINEXCEL 17 GW instalované kapacity pro skladování energie, nasadila více než 200.000 stejnosměrných nabíječek pro elektromobily, dodala téměř 20 milionů ampérů aktivních harmonických filtrů a realizovala více než 700 projektů v oblasti kvality napájení datových center po celém světě.
Kromě toho byla agenturou BloombergNEF zařazena za 1.–3. čtvrtletí roku 2026 mezi výrobce výkonových měničů 1. úrovně (Tier 1).
Kromě technologického rozvoje společnost SINEXCEL neustále zdokonaluje svůj koncept ESG (environmentální, sociální a správní udržitelnosti). Na udílení cen Brandon Hall Group Excellence in Action Awards™ 2025, prestižního programu oceňujícího vynikající výsledky v oblasti řízení lidského kapitálu, získala společnost stříbrnou medaili v kategorii Postup a nástupnictví a bronzovou medaili v kategorii Rozmanitost, rovnost a inkluze.
Podpora energetické svobody po celém světě
Zisk již druhého ocenění od časopisu Forbes Asia potvrzuje závazek společnosti SINEXCEL k udržitelnému růstu a technologické excelenci. Společnost rovněž nadále prosazuje inovace v oblasti výkonové elektroniky, rozvíjí svá globální partnerství a dodává spolehlivá a efektivní energetická řešení, která podporují energetickou svobodu po celém světě.
Zdroj: SINEXCEL
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59761.