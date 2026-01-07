SINEXCEL spustil na Ukrajině první bateriové úložiště o výkonu 1,5 MW/3 MWh, posiluje stabilitu místní sítě a spolehlivost dodávek elektřiny

Vzhledem k tomu, že stabilita dodávek elektřiny je stále důležitější pro zajištění základních služeb i každodenního fungování, hrají flexibilní a rychle nasaditelná energetická řešení zásadní roli v podpoře odolnosti elektrických sítí a zajištění kontinuity dodávek. Tento projekt úložiště poskytuje spolehlivou podporu místní síti, pomáhá snižovat provozní zátěž a zvyšuje celkovou dostupnost elektrické energie.
Projekt, vybavený 160kW systémem pro konverzi elektrické energie (PCS) společnosti SINEXCEL, dokáže pokrýt denní potřebu elektřiny přibližně 300 domácností a poskytuje stabilní energetickou podporu pro místní potřeby.
Stabilní podpora elektrické sítě
Díky odezvě na úrovni milisekund umožňuje systém PCS společnosti SINEXCEL rychlou a přesnou regulaci sítě, čímž výrazně zvyšuje flexibilitu a schopnost systému reagovat na změny.
Vyšší bezpečnost sítě a kvalita elektrické energie
Tento systém PCS podporuje efektivní obousměrný tok energie a prostřednictvím dynamické kompenzace jalového výkonu udržuje stabilitu napětí. Přispívá tak ke zlepšení kvality elektrické energie a splňuje požadavky jak průmyslových, tak domácích odběratelů.
Bezpečnost a provozní efektivita
Systém s vysokým stupněm krytí a modulární architekturou zajišťuje dlouhodobě spolehlivý provoz, zjednodušenou údržbu a flexibilní rozšiřování kapacity podle budoucí poptávky.
Dosud společnost SINEXCEL dodala po celém světě více než 15 GW / 40 GWh kapacity pro ukládání energie, přičemž realizovala přes 5 000 projektů ve více než 40 zemích a regionech.
Tento milník potvrzuje schopnost společnosti SINEXCEL rozšiřovat ověřené technologie pro ukládání energie v různých prostředích elektrických sítí, což podporuje její další expanzi v Evropě a zároveň umožňuje reagovat na rostoucí poptávku po stabilních a flexibilních energetických řešeních.
O společnosti SINEXCEL
Společnost SINEXCEL byla založena v roce 2007 a je průkopníkem v oblasti skladování energie, nabíjení elektromobilů a řešení kvality elektrické energie. S instalovaným výkonem úložišť 15 GW úložišť, 140 000 nabíječkami pro elektromobily a téměř 20 miliony ampérů nasazené AHF spolupracuje SINEXCEL s předními podniky v oboru, jako jsou EVE Energy a Schneider Electric, na posílení energetické nezávislosti.
