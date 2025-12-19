SINEXCEL získal stříbrnou a bronzovou medaili v soutěži Ocenění za vynikající výsledky v praxi skupiny Brandon Hall

Ocenění za vynikající výsledky v praxi skupiny Brandon Hall™ 2025 vyznamenává organizace, které prokazují výjimečné úsilí o posílené zapojení zaměstnanců a podporu kultury zaměřené na lidi. Ocenění získalo přibližně 20 % přihlášených projektů. Všechny přihlášky byly pečlivě posouzeny porotou složenou z 270 nezávislých vedoucích odborníků a analytiků z oboru na základě jasně definovaných kritérií, včetně programových iniciativ, měřitelného dopadu, klíčových ukazatelů výkonnosti a referencí zaměstnanců.
Povýšení a nástupnictví pro transparentní rozvoj nadaných pracovníků
V kategorii, která hodnotí schopnost organizace rozvíjet budoucí vedoucí pracovníky a vytvářet jasné cesty k postupu, získala společnost SINEXCEL stříbrnou cenu za svůj komplexní rámec „přilákání, využití, rozvoj a udržení".
Společnost SINEXCEL zavedla víceúrovňové iniciativy v oblasti vedení – od „plánu Chung-i" („velký a spravedlivý") pro absolventy až po sérii „pravý vedoucí" pro vyšší management. Tato strategie přinesla měřitelné výsledky, kdy 44 % pozic vedoucích oddělení nyní zastávají nadaní pracovníci z vlastních řad. Byla klíčová při obsazování globálních kanceláří, například v Německu, schopnými interními vedoucími pracovníky.
Rozmanitost, rovnost a inkluze (DEI) pro pracovní prostředí více zaměřené na lidi
Bronzová cena, udělovaná na základě autenticity zkušeností zaměstnanců a schopnosti organizace naslouchat jejich hlasům, oceňuje závazek společnosti SINEXCEL integrovat DEI do správy a řízení společnosti a její konkrétní inkluzivní postupy.
SINEXCEL má představenstvo, ve kterém ženy tvoří 37,5 %, což výrazně převyšuje průměr v odvětví. Díky začlenění měření pro udržitelné investování do hodnocení vedoucích pracovníků a prosazování transparentní politiky „stejná mzda za stejnou práci" se společnosti SINEXCEL podařilo transformovat DEI z konceptu na základní obchodní imperativ, který podporuje inovace a organizační odolnost.
Toto ocenění potvrzuje kulturu společnosti SINEXCEL zaměřenou na lidi. V souladu se svými základními hodnotami, jimiž jsou integrita, upřímnost a dlouhodobý přístup, bude společnost SINEXCEL i nadále upřednostňovat blaho svých zaměstnanců a inkluzivní rozvoj, aby podpořila udržitelnou globální expanzi a posílila energetickou svobodu.
O společnosti SINEXCEL
Společnost SINEXCEL, založená v roce 2007, je průkopníkem v oblasti řešení pro skladování energie, nabíjení elektromobilů a kvalitu elektrické energie. S instalovaným výkonem 12 GW, 140 000 nabíječkami pro elektromobily a téměř 20 miliony ampérů AHF spolupracuje společnost SINEXCEL s předními společnostmi v oboru, jako jsou EVE Energy a Schneider Electric, na posílení energetické svobody.
