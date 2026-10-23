SINEXCEL získala mezinárodní certifikaci kybernetické bezpečnosti IEC 62443-4-1

Autor:
  14:46
Sledovat Metro na Googlu

Šen-čen (Čína) 23. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost SINEXCEL (300693.SZ), globální poskytovatel řešení pro ukládání energie, nabíjení elektromobilů, kvalitu elektrické energie a kritickou infrastrukturu napájení pro datová centra zaměřená na umělou inteligenci (AIDC), získala od společnosti TÜV SÜD certifikaci kybernetické bezpečnosti podle normy IEC 62443-4-1:2018. Certifikace byla udělena na základě nezávislého posouzení jejího systému procesů vývoje produktů se zaměřením na kybernetickou bezpečnost (Product Cybersecurity Development Process System V1.0). Tento milník potvrzuje závazek společnosti SINEXCEL dodržovat mezinárodně uznávané postupy bezpečného vývoje produktů.

Vzhledem k tomu, že průmyslové a energetické systémy jsou stále propojenější, stala se kyberbezpečnost nezbytnou pro provozní spolehlivost a odolnost. Série norem IEC 62443 poskytuje mezinárodně uznávaný rámec pro bezpečnost průmyslových automatizačních a řídicích systémů a podporuje výrobce při zavádění robustních postupů v oblasti kyberbezpečnosti v průběhu celého životního cyklu produktu. Její zásady rovněž poskytují základ pro řešení měnících se regulačních požadavků a očekávání zákazníků, včetně zákona EU o kyberodolnosti (CRA), směrnice NIS2, NERC CIP a očekávání v kyberbezpečnosti na dalších mezinárodních trzích.

Nezávisle ověřené postupy bezpečného vývoje

V průběhu posuzování společnost TÜV SÜD systematicky vyhodnotila procesy vývoje kyberbezpečnosti společnosti SINEXCEL podle normy IEC 62443-4-1:2018, přičemž se zaměřila na osm klíčových oblastí. Jsou to:

  • Řízení bezpečnosti
  • Specifikace bezpečnostních požadavků
  • Zásady „bezpečnost již návrhem
  • "Bezpečná implementace
  • Testování, ověřování a validace bezpečnosti
  • Řízení problémů souvisejících s bezpečností
  • Správa bezpečnostních aktualizací
  • Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Hodnocení potvrdilo, že systém procesů vývoje kyberbezpečnosti produktů společnosti SINEXCEL V1.0 splňuje příslušné požadavky normy IEC 62443-4-1:2018 a vytváří strukturovaný rámec pro integraci kyberbezpečnosti do vývoje produktů a řízení jejich životního cyklu.

Začlenění bezpečnosti do každé fáze vývoje

„Kyberbezpečnost není jen o plnění norem. Jde o začlenění bezpečnosti do každé fáze vývoje produktu," uvedl Marx Zhao, odborník na kyberbezpečnost ve společnosti SINEXCEL. „Získání certifikace podle normy IEC 62443-4-1 představuje důležitý milník v posilování našich postupů bezpečného vývoje. Posiluje to náš závazek dodávat spolehlivé a bezpečné energetické technologie a zároveň pomáhá zákazníkům orientovat se v měnících se požadavcích na kyberbezpečnost na globálních trzích."

Posilování kyberbezpečnosti pro globální energetickou infrastrukturu

Tato certifikace posiluje základy společnosti SINEXCEL pro řízení kyberbezpečnostních rizik v průběhu celého vývoje produktů a podporuje neustálé zlepšování v bezpečnostním inženýrství, správě zranitelností a ochraně po celou dobu životního cyklu.

Do budoucna bude společnost SINEXCEL i nadále prosazovat postupy „bezpečnost již návrhem" a posilovat své kapacity v kyberbezpečnosti, aby podporovala spolehlivou a odolnou energetickou infrastrukturu po celém světě.

O SINEXCEL

Společnost SINEXCEL, založená v roce 2007, je průkopníkem řešení pro skladování energie, nabíjení elektromobilů a kvalitu elektrické energie. S instalovanou kapacitou úložišť 17 GW, 200.000 stejnosměrných nabíječek pro elektromobily a téměř 20 miliony ampérů nasazených aktivních harmonických filtrů spolupracuje SINEXCEL s vedoucími podniky v oboru na posílení energetické nezávislosti.

Zdroj: SINEXCEL

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59783.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně Krasomile a ušlechtilém králi Miroslavovi jak utíkají před zbrojnoši přes Panskou skálu. Ve městě dodnes...

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Artróza není automatický konec pohybu, sportu ani aktivního života.

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále častěji a v pokročilých případech může vést až k operaci. Vědci ze Stanfordovy univerzity nyní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať Alpine Coaster 2.0, která nabídne jízdu rychlostí až 45 km/h. Místo původní restaurace vyrostly...

České lakrosistky sní o olympiádě. Do Los Angeles vede cesta přes Španělsko

Národní tým žen chce z ME v šestkovém lakrosu dovézt cenný kov.

Olympijské hry v Los Angeles se uskuteční v roce 2028, českým lakrosistkám ale začíná pouť pod pět kruhů už za několik dní. Na mistrovství Evropy ve Španělsku budou bojovat o postup na světový...

24. října 2026  11:25,  aktualizováno  12:17

Miliardy míří do železnice v Praze. Roste nejdelší úsek trati na letiště a Kladno

Vizualizace modernizované železniční trati z pražské Ruzyně do Kladna:...

Desítky miliard korun podle vládního návrhu příští rok zamíří do dalšího rozvoje českých železničních tratí a nádraží. Týká se to také řady zásadních drážních projektů v hlavním městě, například...

24. října 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Zlínská zoologická zahrada připravila program v duchu svátku Halloween

ilustrační snímek

Zlínská zoologická zahrada připravila na období od středy 28. října do neděle 1. listopadu program v duchu keltského svátku Halloween. Areál zahrady rozzáří...

24. října 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

V galerii v Liberci vystavují tři umělkyně z Polska, Slovenska a Česka

ilustrační snímek

V krajské galerii Lázně v Liberci dočasně přibyla díla tří umělkyň ze tří zemí. Na výstavách, které potrvají do března příštího roku, se zabývají ženskou...

24. října 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Sněžce je silný vítr, horní úsek lanovky nejede, vrchol hory je zledovatělý

ilustrační snímek

Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku zastavil silný vítr, lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Vrchol hory je zledovatělý, řekl ráno ČTK...

24. října 2026  8:47,  aktualizováno  8:47

Na staveništi v Kunraticích našli mrtvolu muže, policie vyloučila vraždu

Na staveništi v pražských Kunraticích našli muže bez známek života. (23. října...

Na staveništi v pražských Kunraticích v pátek ráno našli muže bez známek života. V první fázi vyšetřování policie nemohla vyloučit cizí zavinění. V sobotu informovala, že šlo pravděpodobně o nehodu...

23. října 2026  10:32,  aktualizováno  24. 10. 10:20

Jablek je letos kvůli počasí ve Zlínském kraji málo. Výpadek nahradí Poláci

Ovocnáři ve Zlínské kraji letos sklízejí oproti běžným rokům výrazně slabší...

Ovocnáři letos sklízejí oproti běžným rokům výrazně slabší úrodu jablek. Podle odhadů by mohla být jen poloviční. Poptávka zákazníků je přitom značná.

24. října 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Hříšnice Carmen se v Brně probudí z amerického snu. Slavný příběh ožije v nové verzi

Generálka muzikálu Carmen, příběh z New Yorku v Městském divadle Brno. Marco...

První muzikálovou premiéru v nové sezoně uvádí Městské divadlo Brno. Na jevišti ožije v nejnovější verzi jeden z nejslavnějších příběhů – Carmen. Kdo je tato žena? „Výjimečná bytost, prototyp...

24. října 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Srdcař a legenda. Faber trénuje boxery celý život zdarma, žena pere dresy

Budějovická boxerská legenda Zdeněk Faber (23. října 2026).

Pětapadesát let v ringu, přes čtyřicet let v roli trenéra. A za celou tu dobu žádná finanční odměna. „Alespoň nikdo nemůže říct, že jsem na boxu zbohatl. Ještě do toho celý život cpu vlastní peníze,“...

24. října 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Z Itálie do Ústí nad Orlicí. Příběh otce přenesl syn na filmové plátno

Robin Bortolin se svým otcem Riccardem během natáčení dokumentu Cizincem napořád

Dvaadvacetiletý Robin Bortolin se rozhodl natočit příběh vlastního otce a během sedmi měsíců práce zjistil, kolik toho o jeho životě dosud nevěděl. Ve svém prvním celovečerním dokumentu Cizincem...

24. října 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Moravské divadlo a filharmonie v Olomouci připravují bezpečnostní cvičení

ilustrační snímek

Moravské divadlo (MDO) a Moravská filharmonie v Olomouci (MFO) chystají na začátek příštího týdne bezpečnostní školení a praktické cvičení zaměřené na ochranu...

24. října 2026,  aktualizováno 

Hrázděnka i dům kultury. Památkáři udělovali ocenění za záchranu památek

Kraslická hrázděnka, nejstarší měšťanský dům v Kraslicích na Sokolovsku (24....

Historická hrázděnka v Kraslicích na Sokolovsku slouží komunitnímu životu i kulturním akcím. Letos proto byla oceněna památkáři v soutěži Národního památkového ústavu (NPÚ) Patrimonium pro futuro,...

24. října 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×