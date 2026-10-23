SINEXCEL získala mezinárodní certifikaci kybernetické bezpečnosti IEC 62443-4-1

Vzhledem k tomu, že průmyslové a energetické systémy jsou stále propojenější, stala se kyberbezpečnost nezbytnou pro provozní spolehlivost a odolnost. Série norem IEC 62443 poskytuje mezinárodně uznávaný rámec pro bezpečnost průmyslových automatizačních a řídicích systémů a podporuje výrobce při zavádění robustních postupů v oblasti kyberbezpečnosti v průběhu celého životního cyklu produktu. Její zásady rovněž poskytují základ pro řešení měnících se regulačních požadavků a očekávání zákazníků, včetně zákona EU o kyberodolnosti (CRA), směrnice NIS2, NERC CIP a očekávání v kyberbezpečnosti na dalších mezinárodních trzích.
Nezávisle ověřené postupy bezpečného vývoje
V průběhu posuzování společnost TÜV SÜD systematicky vyhodnotila procesy vývoje kyberbezpečnosti společnosti SINEXCEL podle normy IEC 62443-4-1:2018, přičemž se zaměřila na osm klíčových oblastí. Jsou to:
- Řízení bezpečnosti
- Specifikace bezpečnostních požadavků
- Zásady „bezpečnost již návrhem
- "Bezpečná implementace
- Testování, ověřování a validace bezpečnosti
- Řízení problémů souvisejících s bezpečností
- Správa bezpečnostních aktualizací
- Bezpečnostní pokyny pro uživatele
Hodnocení potvrdilo, že systém procesů vývoje kyberbezpečnosti produktů společnosti SINEXCEL V1.0 splňuje příslušné požadavky normy IEC 62443-4-1:2018 a vytváří strukturovaný rámec pro integraci kyberbezpečnosti do vývoje produktů a řízení jejich životního cyklu.
Začlenění bezpečnosti do každé fáze vývoje
„Kyberbezpečnost není jen o plnění norem. Jde o začlenění bezpečnosti do každé fáze vývoje produktu," uvedl Marx Zhao, odborník na kyberbezpečnost ve společnosti SINEXCEL. „Získání certifikace podle normy IEC 62443-4-1 představuje důležitý milník v posilování našich postupů bezpečného vývoje. Posiluje to náš závazek dodávat spolehlivé a bezpečné energetické technologie a zároveň pomáhá zákazníkům orientovat se v měnících se požadavcích na kyberbezpečnost na globálních trzích."
Posilování kyberbezpečnosti pro globální energetickou infrastrukturu
Tato certifikace posiluje základy společnosti SINEXCEL pro řízení kyberbezpečnostních rizik v průběhu celého vývoje produktů a podporuje neustálé zlepšování v bezpečnostním inženýrství, správě zranitelností a ochraně po celou dobu životního cyklu.
Do budoucna bude společnost SINEXCEL i nadále prosazovat postupy „bezpečnost již návrhem" a posilovat své kapacity v kyberbezpečnosti, aby podporovala spolehlivou a odolnou energetickou infrastrukturu po celém světě.
O SINEXCEL
Společnost SINEXCEL, založená v roce 2007, je průkopníkem řešení pro skladování energie, nabíjení elektromobilů a kvalitu elektrické energie. S instalovanou kapacitou úložišť 17 GW, 200.000 stejnosměrných nabíječek pro elektromobily a téměř 20 miliony ampérů nasazených aktivních harmonických filtrů spolupracuje SINEXCEL s vedoucími podniky v oboru na posílení energetické nezávislosti.
Zdroj: SINEXCEL
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59783.