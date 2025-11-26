Singapur světovou jedničkou v soutěži o talenty

Letos se tento městský stát umístil na prvním místě vůbec poprvé od zahájení každoročního žebříčku, který v roce 2013 vytvořila obchodní škola INSEAD jako referenční rámec pro tvorbu politik v oblasti pracovních trhů, organizace práce a přesunu talentů.
První desítce letošního žebříčku i nadále dominují vysokopříjmové evropské ekonomiky, avšak letošní zpráva GTCI zaujala i poklesem několika velkých ekonomik, včetně Spojených států, které se propadly z třetího na deváté místo.
S tématem „Odolnost v době narušení" letošní, v pořadí jedenáctý ročník GTCI zkoumá, jak jednotlivé země a ekonomiky budují systémy rozvoje talentů odolné vůči otřesům. Hodnocení 135 ekonomik stojí na 77 indikátorech, od měkkých dovedností po koncentraci talentů v oblasti AI, a hodnotí šest oblastí: podmínky, přitažlivost, růst, udržení, odborné a technické dovednosti a adaptivní obecné dovednosti.
„Skutečná odolnost talentu spočívá v tom, že nepřízeň promění v podnět pro inovace, schopnost přizpůsobit se a nový smysl," říká Felipe Monteiro, akademický ředitel GTCI a vedoucí přidružený profesor strategie na INSEAD.
„Odolnost znamená naučit se posunout vpřed, nejen vzpamatovat se z nevyhnutelných otřesů a krizí."
Lily Fangová , děkanka pro výzkum a inovace na INSEAD, uvedla: „Letošní zpráva by neměla být vnímána jen jako závod mezi státy. Nabízí lídrům podnětné úvahy o tom, jak do úsilí o lidský pokrok začlenit silné technologie, jako je umělá inteligence."
Letošní žebříček zároveň znamená zahájení nové spolupráce mezi INSEAD a Portulans Institute, neziskovou výzkumnou organizací se sídlem ve Washingtonu, D.C.
„Tato spolupráce dodává GTCI novou hloubku a jasnost v období rychlých technologických změn, geopolitických nejistot a zásadních společenských proměn, kdy jsou spolehlivé ukazatele talentu důležitější než kdy dřív," uvedl Rafael Escalona Reynoso, generální ředitel Portulans Institute.
Silné stránky Singapuru
Podle zprávy GTCI vyniká Singapur v letošním žebříčku především díky neustálému rozvoji svého vzdělávacího systému a proaktivnímu přístupu k budování pracovní síly, která je adaptabilní a orientovaná na inovace.
Singapur obsadil první místo v kategorii Obecných adaptivních dovedností díky pracovní síle vybavené měkkými dovednostmi, digitální gramotností a inovačním myšlením, které dnešní rychle se měnící prostředí vyžaduje. Výrazně se zlepšila také schopnost Singapuru udržet talent – posunul se o sedm příček na 31. místo.
„Ekonomiky, které vychovávají adaptabilní, mezioborové a na AI orientované pracovníky, dokážou lépe měnit otřesy v příležitosti a udržet si konkurenceschopnost," uvedl Paul Evans, emeritní profesor organizačního chování na INSEAD a spolueditor zprávy.
„Letošní výsledky potvrzují, že konkurenceschopnost talentů není dána pouze úrovní příjmů, ale také strategickým nastavením politik, kvalitou institucí a efektivní mobilizací lidského kapitálu."
GTCI 2025: Top 20 zemí
|1. Singapur
|11. Irsko
|2. Švýcarsko
|12. Spojené království
|3. Dánsko
|13. Island
|4. Finsko
|14. Kanada
|5. Švédsko
|15. Belgie
|6. Nizozemí
|16. Rakousko
|7. Norsko
|17. Německo
|8. Lucembursko
|18. Nový Zéland
|9. USA
|19. Francie
|10. Austrálie
|20. Česká republika
Více za méně
Jedním z ústředních poselství GTCI 2025, auditovaného Společným výzkumným střediskem Evropské komise, je zdůraznění, že klíčovým faktorem v soutěži o talenty bude to, zda ekonomiky dokáží přetavit investice v hmatatelné výsledky.
Izrael spolu se Singapurem a Jižní Koreou vynikl schopností dosahovat lepších výsledků v oblasti talentů při relativně skromných zdrojích. Totéž platí i pro některé země s nižšími středními příjmy, jako jsou Tádžikistán, Keňa, Uzbekistán, Srí Lanka, Myanmar, Pákistán či Bangladéš. Dokonce i některé nízkopříjmové státy, jako například Rwanda, prokázaly silné základy pro rozvoj talentů.
Evans konstatuje: „Ekonomiky, které sladí vzdělávací, pracovní a inovační systémy tak, aby podporovaly rozvoj adaptivních talentů, mohou dosahovat vysoké výkonnosti i při relativně nízké úrovni příjmů."
Podle regionů
Regionálně vzato letošní výsledky nepřinesly velká překvapení. Evropa dál dominuje žebříčku a obsadila 18 z prvních 25 míst, včetně velkých ekonomik, jako je Německo (17.), Francie (19.) a Spojené království (12.). V Asii a Oceánii si Austrálie (10.) a Nový Zéland (18.) vedly lépe než Singapur v udržení talentů, avšak zaostaly v oblasti obecných adaptivních dovedností. Pokles Číny ze 40. na 53. místo odráží méně příznivé podnikatelské prostředí a trh práce, i když zpráva připouští, že roli mohla sehrát také nedostatečná dostupnost dat.
Schopnost Severní Ameriky rozvíjet a uplatňovat kvalifikované talenty napříč sektory se odráží v silném umístění USA (9.) a Kanady (14.), přestože Spojené státy si oproti roku 2023 pohoršily.
V severní Africe a západní Asii se nejlépe umístil Izrael (23.). Spojené arabské emiráty (25.) dominovaly v přilákání talentů a rozvoji dovedností, ale slabší byly v oblasti odborných dovedností.
V Latinské Americe a Karibiku se na prvním místě umístilo Chile (39.), následované Uruguayí (42.) a Kostarikou (44.). Zato největší ekonomiky regionu – Brazílie a Mexiko – se nedostaly ani do první padesátky.
Escalona Reynoso k budoucnosti uvádí: „Klíčové jsou dnes adaptivní dovednosti: schopnost spolupracovat, myslet mezioborově, inovovat pod tlakem a pohybovat se v rychlém, technologiemi řízeném prostředí."
„Právě tyto dovednosti stále více určují konkurenceschopnost zemí a GTCI dnes tuto realitu zachycuje jasněji než kdy dřív."
Další informace a zdroje pro média
Více o zjištěních GTCI 2025 si přečtěte zde. Sledujte #GTCI2025 online.
Živý start v 10:00 SEČ, 26. listopadu 2025.
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2506154/INSEAD_Logo.jpg
KONTAKT: news@insead.edu