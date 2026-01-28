Sintrované pancíře

„Naším cílem bylo poskytnout vyšší úroveň bezpečnosti v kombinaci s extrémně nízkou hmotností. Dnes je to rozhodujícím parametrem pro ochranu všeho, co má vzlétnout nebo být přepravováno lidmi. Jsme rádi, že v tomto projektu plně využíváme zkušenosti našich kolegů z polské pobočky a naši přítomnost na polském trhu,“ říká předseda představenstva Dipl. Ing. Artur Gevorkyan.
Nejmodernější aplikace práškové metalurgie umožňují cílené navrhování vlastností materiálů a mikrostruktury, což otevírá možnosti řešení, kterých nelze dosáhnout konvenčními výrobními procesy. Vývoj pancéřové ochrany má potenciál posílit pozici společnosti GEVORKYAN v obranném sektoru, kde již dlouhou dobu roste poptávka po inovativních technologických řešeních.
O GEVORKYAN
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na www.gevorkyan.eu/cs.
Zdroj: GEVORKYAN