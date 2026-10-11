Siteimprove zvítězil v žebříčku Gartner® Magic Quadrant™ pro digitální přístupnost na rok 2026

„Jsme hrdí na to, že jsme byli jmenováni vedoucím podnikem v žebříčku Gartner® Magic Quadrant™ pro digitální přístupnost na rok 2026. Vytvořili jsme Siteimprove.ai s ohledem na to, jak dnes digitální týmy soutěží: jedná se o jednu agentní platformu pro inteligentní správu obsahu, která sjednocuje přístupnost, analytiku, SEO/AEO (optimalizaci pro vyhledávače/optimalizaci pro odpovědi) a strategii obsahu a je rozšířena do aplikací Claude, VS Code, Lovable a Figma," uvedla Nayaki Nayyarová, generální ředitelka společnosti Siteimprove.
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Citace zprávy
Gartner, Magic Quadrant pro digitální přístupnost, Brent Stewart, Nabeeha Ahmed, Paige Kirk, Sarah Baumunk, 6. října 2026
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Zdroj: Siteimprove
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59567.