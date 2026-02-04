SIXTOL se stává generálním partnerem driftovacích závodů Drift Corporation. Vzniká SIXTOL Drift Corp. League

Navázáním spolupráce se SIXTOL zapojuje do další fáze rozvoje driftové série, která v posledních letech zaznamenává výrazný růst. Drift Corporation nově již SIXTOL Drift Corp. League každoročně pořádá přibližně deset závodů, jichž se účastní česká i zahraniční driftová špička. Jednotlivé závody jsou otevřeny širokému spektru závodních týmů a jezdců. Majitel Drift Corporation Ondřej Švingal vidí nadcházející roky jasněji, než kdy dřív: „Naším cílem je postupně posouvat driftovou sérii na světovou úroveň. Spolupráce se SIXTOL nám vytváří pevný základ pro další kroky, které chceme v následujících sezonách realizovat.“ Minulý rok byla návštěvnost dvanáct tisíc diváků, letos odhadujeme až dvojnásobek".
Závodní formáty
Závody Drift Corporation se konají jak na klasických závodních okruzích, tak v netradičních městských lokalitách. Mezi využívané a velmi oblíbené tratě pro driftovací závody patří například Autodrom Sosnová. Série je dále známá závody v podzemních garážích v oblasti Ještěd a street driftem vedeným částí obchodního centra Nisa Liberec, kde bývá zaznamenán vysoký počet návštěvníků. Kombinace okruhových tratí a městského prostředí je jedním z charakteristických rysů série a podílí se na její rostoucí divácké návštěvnosti.
Vznik SIXTOL DRIFT CORP. League
„Spojení značky SIXTOL s driftovou sérií vychází z našeho dlouhodobého zaměření na auto-moto segment. Vznik SIXTOL Drift Corp. League považujeme za logický krok v dalším směřování spolupráce,“ popisuje spolupráci majitel značky SIXTOL, Adam Jágr. Značka SIXTOL se stala generálním partnerem Drift Corporation v roce 2025. V roce 2026 se spolupráce dále rozšiřuje a dochází ke spojení názvů obou subjektů do jednotné značky SIXTOL Drift Corp. League. Partnerství je spojeno s investicemi do celé série závodů, včetně zázemí, celkové podoby závodů a komfortu pro návštěvníky. Cílem spolupráce je další rozvoj a její postupné směřování k evropské úrovni závodů.
Drift Corporation dlouhodobě pracuje na propojení motorsportu s automobilovou komunitou. Závody jsou charakteristické blízkým kontaktem diváků se sportem a výraznou atmosférou kouře s roztočenými koly. Tento scénář tak odpovídá zaměření značky SIXTOL, která se dlouhodobě pohybuje v segmentu auto-moto výrobků a technického příslušenství.
SIXTOL jako spolehlivý dodavatel pro auto-moto segment
Společnost SIXTOL působí v kategorii auto-moto výrobků více než deset let. Společnost každoročně uvádí na trh stovky tisíc produktů a prodává je prostřednictvím evropských online platforem, mezi které patří například Alza nebo Amazon. Aktuálně zaznamenává nejrychlejší růst v západní Evropě, která se stává jejím hlavním trhem. Propojení se sérií driftových závodů představuje strategický krok, který cílí na automobilové nadšence a technicky orientované publikum. V následujících sezonách se SIXTOL Drift Corp. League zaměří na další rozvoj závodní série, zvýšení komfortu pro návštěvníky a posílení celkové podoby závodů. Ambicí je dlouhodobé budování stabilní platformy pro driftové závody v České republice i v zahraničním kontextu. Pro více informací o závodní sérii a jednotlivých podnicích navštivte www.driftcorporation.cz, sixtol.cz
O SIXTOL
Společnost SIXTOL je česká značka zaměřená na auto-moto příslušenství, nářadí a technické produkty. Založena byla v roce 2010 a od svého vzniku se systematicky zaměřuje na vývoj a distribuci produktů pro automobilový segment. SIXTOL v současnosti dodává své produkty do 14 zemí, především na trzích Evropské unie. Klíčovými odbytišti jsou zejména země západní Evropy, kde značka dlouhodobě posiluje svou pozici. Produkty SIXTOL jsou dostupné prostřednictvím vlastních e-shopů i významných online tržišť, včetně platforem jako Alza nebo Amazon. Portfolio značky zahrnuje tisíce produktů určených pro osobní i profesionální použití v oblasti automotive, ale také pro zahradničení a hobby. SIXTOL se zaměřuje na kombinaci funkčnosti, technického řešení a dostupnosti pro široké spektrum zákazníků. Majitelem společnosti je Adam Jágr. Značka SIXTOL dlouhodobě rozvíjí své aktivity v oblasti auto-moto segmentu a spolupracuje s partnery z oblasti motorsportu a automobilové kultury. Více na www.sixtol.cz
